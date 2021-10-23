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الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير
منذ ساعة
1476
1
أبها (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيها عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، بمحافظات النماص وبلقرن وتنومة.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.
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النماص
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منطقة عسير
أمطار رعدية
المركز الوطني للأرصاد
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136828
منذ 38 دقيقة
خير ان شاء الله ..
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