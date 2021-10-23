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الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير

منذ ساعة
1476
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الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير

أبها (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيها عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، بمحافظات النماص وبلقرن وتنومة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

النماص
الطقس
منطقة عسير
أمطار رعدية
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136828
منذ 38 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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