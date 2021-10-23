بالفيديو.. تعرف على مبادرة "السعودية الخضراء" وأهدافها

الرياض (صدى):
تستهدف مبادرة السعودية الخضراء في الرياض التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م.
وتساهم مبادرة السعودية الخضراء في رفع الغطاء النباتي إلى 12 ضعفاً زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار، ورفع نسبة المناطق المحمية من أراضي المملكة إلى أكثر من 30%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4%.
وتبدأ المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضي محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من 20% من إجمالي مساحتها.
وتحقق المبادرة نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع "خط الأساس المتحرك"، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.