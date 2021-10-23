نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. تعرف على مبادرة "السعودية الخضراء" وأهدافها

منذ ساعة
11864
2
بالفيديو.. تعرف على مبادرة "السعودية الخضراء" وأهدافها

الرياض (صدى):
تستهدف مبادرة السعودية الخضراء في الرياض التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م.

وتساهم مبادرة السعودية الخضراء في رفع الغطاء النباتي إلى 12 ضعفاً زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار، ورفع نسبة المناطق المحمية من أراضي المملكة إلى أكثر من 30%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4%.

وتبدأ المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضي محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من 20% من إجمالي مساحتها.

وتحقق المبادرة نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتوافق مع خطط المملكة التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع "خط الأساس المتحرك"، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفي ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.

 

الرياض
المملكة
سمو ولي العهد
مبادرة
الغطاء النباتي
السعودية الخضراء
الانبعاثات الكربونية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136828
منذ ساعة
يكون خير ,,
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54452
منذ ساعة
بالتوفيق والنجاح ان شاء الله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عبدالإله
الهلال كبير اسيا وسيدها الأوحد بالفن بالسلطنة بالخبرة بالتمرس يجندل خصوومه ويدق خشوومهم
خبير زمانه
الله يقوي ويحمي رجال مكافحه المخدرات على المروجين وتجار المخدرات
ماجد
بعد بلقيس وش طلعك الشارع وثاني لو شافك عنترا انت والبليهي انتحر
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو يزيد
ومع ماتدعيه ياجماز النصر محرق قلبك اوجايب لك الهم والدليل انك تطالب انزاله الى الدرجه الثانيه ,,,,,,,,,,انتضرستخل العنايه المركزه بسبب النصر سياتي يوم بذن...

أخر الأخبار

"النمر" يوجه رسالة هامة لمرضى الضغط
"النمر" يوجه رسالة هامة لمرضى الضغط
منذ 11 دقيقة 1233
متهور يدهس سيدة بطريقة مروعة
متهور يدهس سيدة بطريقة مروعة
منذ 16 دقيقة 82
تمساح يفاجئ شبان في البحيرة
تمساح يفاجئ شبان في البحيرة
منذ 20 دقيقة 70
مراهق يهرب من شرطي بطريقة ماكرة
مراهق يهرب من شرطي بطريقة ماكرة
منذ 26 دقيقة 90
المملكة ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية
المملكة ترحب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية
منذ 41 دقيقة 1464
المرور يحدد شرط إصدار رخصة نقل ثقيل لغير المواطنين
المرور يحدد شرط إصدار رخصة نقل ثقيل لغير المواطنين
منذ 51 دقيقة 1635
صورة جميلة تستحق التأمل لامرأة مرتحلة على هودج
صورة جميلة تستحق التأمل لامرأة مرتحلة على هودج
منذ 56 دقيقة 928
الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير
الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير
منذ ساعة 1474
القيادة تهنئ رئيس زامبيا بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس زامبيا بذكرى استقلال بلاده
منذ ساعة 1428
بالفيديو.. تعرف على مبادرة "السعودية الخضراء" وأهدافها
بالفيديو.. تعرف على مبادرة "السعودية الخضراء" وأهدافها
منذ ساعة 11864