هيئة الزكاة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول ضمان جودة الإنفاذ، مسؤول استشارات قانون الزكاة والضرائب، مسؤول لجان استئناف الدراسات القانونية، مسؤول الدعوى، مهندس بيانات، مسؤول دراسات الزكاة وضريبة الدخل، مسؤول تجربة الزبون، مسؤول المراجعة والاستئناف، مسؤول إدارة الدعاوى.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى: مسؤول التحقيقات، مسؤول دعم العملاء، مسؤول دراسات لجان استئناف ودراسات ضريبة القيمة المضافة والانتقائية، مسؤول الشؤون القانونية، مسؤول السياسة والتشريع، مسؤول سكرتارية اللجان، مسؤول التهرب الضريبي والعقوبات، مسؤول المعاهدات الضريبية، مسؤول المراجعات واستئنافات ضمان الجودة، مسؤول اللجان الابتدائية للدراسات القانونية، مسؤول التنفيذ، مسؤول صياغة القرارات ودعمها.
وأشارت الهيئة، إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ 21 أكتوبر 2021م، عبر موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك