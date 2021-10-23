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هيئة الزكاة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

منذ 53 دقيقة
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هيئة الزكاة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول ضمان جودة الإنفاذ، مسؤول استشارات قانون الزكاة والضرائب، مسؤول لجان استئناف الدراسات القانونية، مسؤول الدعوى، مهندس بيانات، مسؤول دراسات الزكاة وضريبة الدخل، مسؤول تجربة الزبون، مسؤول المراجعة والاستئناف، مسؤول إدارة الدعاوى.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى: مسؤول التحقيقات، مسؤول دعم العملاء، مسؤول دراسات لجان استئناف ودراسات ضريبة القيمة المضافة والانتقائية، مسؤول الشؤون القانونية، مسؤول السياسة والتشريع، مسؤول سكرتارية اللجان، مسؤول التهرب الضريبي والعقوبات، مسؤول المعاهدات الضريبية، مسؤول المراجعات واستئنافات ضمان الجودة، مسؤول اللجان الابتدائية للدراسات القانونية، مسؤول التنفيذ، مسؤول صياغة القرارات ودعمها.

وأشارت الهيئة، إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ 21 أكتوبر 2021م، عبر موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

 

 

وظائف
الرياض
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
شواغر وظيفية

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 147
منذ 7 دقائق
جميع هاذي الوظائف لا تستحق اكثر من شهادة البكالوريوس فلماذا
تطلبون من لديه شهادة ماجستير ... شهادة الماجستير والدكتوراه
لا تطلب إلا للوظائف الكبرى القيادية وليس من بين هذه الوظائف
اي وظيفة كبرى جميعها وظائف متوسطة المراتب .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
المهم سلمتي منهم
ابو لمى
بطل والأبطال قليل . لافض فوك يا نايف البطل أسمعت واوجعت الضمائر
ابو عمار
يبدو ان رانيه تتبع رجيم قاسي جدا .. لم تكن بهذا الشكل عندما كانت في الكويت
ابو عمار
ايام زمان الحلوه
ابو عمار
بالتوفيق في المجالين

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