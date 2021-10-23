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أول تعليق من شريف عامر على اتهامات المحلل الشرعي

منذ ساعة
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أول تعليق من شريف عامر على اتهامات المحلل الشرعي

القاهرة (صدى):
علق الإعلامي المصري شريف عامر، على الاتهامات التي وجهت له بسبب حلقته مع أحد الأشخاص أنه "محلل شرعي"، وهي الحلقة التي أثارت ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عامر على حسابه في تويتر: "وصلني الآن رابط طويل به كثير من الأكاذيب، عند هذه النقطة، يأخذ الموضوع شكل آخر، مضيفا، نحن نعيش في دولة، وعند الاختلاف، يلجأ الأطراف إلى القانون، لا البيانات ولا إلقاء الاتهامات على مواقع التواصل، ومن الآن يتحمل كل طرف مسؤولية أقواله وأفعاله، إن في مصر قضاة.. رحمنا ورحمكم الله".

وكان الملاح قال مداخلة هاتفية مع برنامج تليفزيوني: "أنا عايز أقول الحقيقة للناس.. أنا لم أتزوج 33 مرة خلال عملي كمحلل شرعي،ورفعت دعوى قضائية لتكذيب تصريحاتي التلفزيونية عن وظيفة المحلل الشرعي،حصلت على وعد بأنني سأكون نجمًا لامعًا بظهوري في التلفزيون للحديث عن هذا الأمر، وأنا أعمل موديل إعلانات في الأساس".

وأحدث الملاح خلال الفترة الماضية، جدلًا واسعًا، بعدما كشف زواجه 33 مرة كمحلل شرعي لعودة المطلقات لأزواجهن، معلنًا أن ذلك كان لوجه الله ومجانًا.

مواقع التواصل الاجتماعي
المطلقات
شريف عامر
المحلل الشرعي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136824
منذ 24 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه خرابكم خراب وحيالاتكم من اكذب الأكذاااب ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54442
منذ 23 دقيقة
طيب ننتظر لنرى النتيجه

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ابو لمى
بطل والأبطال قليل . لافض فوك يا نايف البطل أسمعت واوجعت الضمائر
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