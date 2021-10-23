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مشروب سحري يخلصك من الوزن الزائد بسهولة

منذ ساعة
1733
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مشروب سحري يخلصك من الوزن الزائد بسهولة

أميرة خالد (صدى):
يواجه البعض مشكلة زيادة الوزن ويبحثون على طريق تساعد في خفضه ،وذلك بسبب اتباع أسلوب معيشة ونظام غذائي خاطيء.

و يمكن أن يساعد مشروب الشاي الأخضر في التخلص من الوزن الزائد، حيث أنه أحد أكثر أنواع الشاي صحة، وليس من الصعب معرفة السبب، كما أنه يحتوي على عدد من الفوائد التي يمكن أن تجعل الأمر أسهل، بحسب موقع "إكسبريس".

وأوضح خبير الشاي الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاما ورئيس المعلمين في VAHDAM India، كيتان ديساي الفوائد الصحية الثمانية للشاي الأخضر وهي؛

• يساعد في إنقاص الوزن.

• قد يساعد في الحماية من أنواع معينة من السرطان.

• يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول (السيئ) ويساعد في مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية وخفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري النوع 2.

• منع مرض السكري النوع 2.

• مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر تحارب البكتيريا.

• يساعد في وظائف المخ بما في ذلك وقت رد الفعل والمزاج والإنتاجية.

• يحمي من هشاشة العظام

وتابع ديساي: "الشاي الأخضر مصنوع من أوراق غير مؤكسدة وهو أحد أقل أنواع الشاي معالجة. ولهذا السبب، فهو يحتوي على أكثر مضادات الأكسدة والبوليفينول النافع، كما أن يحتوي على أعلى تركيزات مضادات الأكسدة من أي شاي، فهو منخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي ويحتوي على نسبة أقل من الكافيين مقارنة بالشاي الأسود والقهوة".

أضاف ديساي: "ممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي صحي مع الكثير من الخضار هي استراتيجيات فعالة للغاية لفقدان الوزن. والشاي الأخضر المستخدم إلى جانب هذه الطرق قد يزيد من نتائجها الإيجابية".

زيادة الوزن
الشاي الأخضر
الوزن الزائد
مشروب سحري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136824
منذ ساعة
كلام ممتاز ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54442
منذ 20 دقيقة
اللي يساعد في انقاص الوزن هو التقليل من الاكل وبالذات المواد النشويه مع رياضة المشي والابتعاد عن الكبسات والمفطحات
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54442
منذ 18 دقيقة
على فكره شهر رمضان يعتبر فرصه ذهبيه لانقاص الوزن 10 كيلو وانا مجرب هذه الطريقه

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أحدث التعليقات

ابو لمى
بطل والأبطال قليل . لافض فوك يا نايف البطل أسمعت واوجعت الضمائر
ابو عمار
يبدو ان رانيه تتبع رجيم قاسي جدا .. لم تكن بهذا الشكل عندما كانت في الكويت
ابو عمار
ايام زمان الحلوه
ابو عمار
بالتوفيق في المجالين
سلمان الحربي
يانايف هزازي انا ماتقبل منك شي اولا انت ولاسف ضربت اخوك وعدم الاعتراف به ثانيا بلقيس سحبت في كرمتك الارض وخلتك ماتسوي وتطلقها ثاليا...

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