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لقطة من الكويت عام 1970 ميلادية

منذ 33 دقيقة
144
1
لقطة من الكويت عام 1970 ميلادية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136820
منذ 9 دقائق
طيب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يرحم ايامك يا ابا عدي .. .. شوف شعبك وين وصلت به الحال بأسباب طواغيت إيران المجوس ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
زنكلوهم ...
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..

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