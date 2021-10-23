لقطة من الكويت عام 1970 ميلادية

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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136820
منذ 9 دقائق
طيب ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يرحم ايامك يا ابا عدي .. .. شوف شعبك وين وصلت به الحال بأسباب طواغيت إيران المجوس ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
زنكلوهم ...
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..
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