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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

منذ ساعة
1154
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير والباحة مع فرصة لظهور السحب الرعدية، مع استمرار تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الأوسط والشمالي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136820
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يرحم ايامك يا ابا عدي .. .. شوف شعبك وين وصلت به الحال بأسباب طواغيت إيران المجوس ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
زنكلوهم ...
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..

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