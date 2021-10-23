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صور.. الكشف عن سر لياقة الملكة رانيا

منذ ساعة
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صور.. الكشف عن سر لياقة الملكة رانيا

عمّان (صدى):
دائما ما تخطف الملكة رانيا العبدالله قرينة ملك الأردن عبد الله الثاني، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، ولياقتها البدنية.

وفي هذا السياق كشفت صحيفة بريطانية، أن السر في ظهور الملكة رانيا دائما في حالة مذهلة، هو اتباعها لنظام صحي متوازن يعرف بـ "GI".

وأوضحت أن الملكة راينا البالغة من العمر 51 عاما، تتبع حمية الجهاز الهضمي أو حمية المؤشر الجلايسيمي الذي يسمى بنظام GI الذي يهدف إلى فقدان الوزن.

ويعتمد هذا النظام على مؤشر نسبة السكر في الدم أو كيفية ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول جزء صغير من الكربوهيدرات.

ويخصص هذا النظام مستويات من واحد إلى 100 للأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات والسكر وفقًا لمقدار كل طعام ودوره في نسبة السكر في الدم.

وأشارت إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة المؤشر "الجلايسيمي" تعزز عملية فقدان الدهون وهي ارتبطت بانخفاض الوزن والكوليسترول.

الاردن
ملك الاردن
الملكة رانيا
نظام GI
المؤشر الجلايسيمي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136820
منذ ساعة
مبروك ..
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10398
منذ ساعة
انيقة و لبقة و مثقفة و كمان جميلة ربي يحفظها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18411
منذ 56 دقيقة
كانت لاجئة في أحد المخيمات الفلسطينية وأصبحت ملكة !! سبحان مقسم الأرزاق .. مثل أغنياء الحرب .. سلام على الدنيا .. إن كانت الطفرة فيها بالحظ والنصيب !! وفرق بيّن واضح بين الطفرة وبين الطفر

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يرحم ايامك يا ابا عدي .. .. شوف شعبك وين وصلت به الحال بأسباب طواغيت إيران المجوس ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
زنكلوهم ...
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..

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