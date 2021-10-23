صور.. الكشف عن سر لياقة الملكة رانيا

عمّان (صدى):
دائما ما تخطف الملكة رانيا العبدالله قرينة ملك الأردن عبد الله الثاني، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، ولياقتها البدنية.
وفي هذا السياق كشفت صحيفة بريطانية، أن السر في ظهور الملكة رانيا دائما في حالة مذهلة، هو اتباعها لنظام صحي متوازن يعرف بـ "GI".
وأوضحت أن الملكة راينا البالغة من العمر 51 عاما، تتبع حمية الجهاز الهضمي أو حمية المؤشر الجلايسيمي الذي يسمى بنظام GI الذي يهدف إلى فقدان الوزن.
ويعتمد هذا النظام على مؤشر نسبة السكر في الدم أو كيفية ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول جزء صغير من الكربوهيدرات.
ويخصص هذا النظام مستويات من واحد إلى 100 للأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات والسكر وفقًا لمقدار كل طعام ودوره في نسبة السكر في الدم.
وأشارت إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة المؤشر "الجلايسيمي" تعزز عملية فقدان الدهون وهي ارتبطت بانخفاض الوزن والكوليسترول.