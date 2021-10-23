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فنانة مصرية تكشف تعرضها للتحرش 3 مرات

منذ 3 ساعات
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فنانة مصرية تكشف تعرضها للتحرش 3 مرات

القاهرة (صدى):
صرحت الفنانة المصرية بشرى، بأنها تعرضت للتحرش 3 مرات في حياتها، مشيرة إلى أنها تعرضت في إحدى المرات التحرش خلال التمثيل.

وقالت بشرى في تصريحات تلفزيونية: "تعرضت 3 مرات للتحرش في حياتي وأعرف كيف أقف في مواجهة هؤلاء المتحرشين، وفي التمثيل تعرضت مرة للتحرش ومسكته من الكرافتة وخبطته في الحيطة".

ولفتت بشرى إلى أنها تعرضت في أحد المرات لمحاولة سطو على الطريق الدائري بالقاهرة، وإلقاء قوالب طوب على زجاج سيارتها، ولكنها استطاعت الهرب.

وفي سياق آخر، صرحت بشرى بأنها حلقت شعرها على الصفر مرتين، مبينة أن إحداها كانت كعقاب من زوج خالتها في الكويت بسبب قفزها من البلكونة للعب مع أبناء الجيران، والمرة الثانية محاولة منها ليكي يصبح شعرها ثقيلا.

مصر
التحرش
فن
واحد من الناس
بشرى

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136824
منذ 3 ساعات
طيب طيب ..
شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 766
منذ 25 دقيقة
وين المشكله

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أحدث التعليقات

ابو لمى
بطل والأبطال قليل . لافض فوك يا نايف البطل أسمعت واوجعت الضمائر
ابو عمار
يبدو ان رانيه تتبع رجيم قاسي جدا .. لم تكن بهذا الشكل عندما كانت في الكويت
ابو عمار
ايام زمان الحلوه
ابو عمار
بالتوفيق في المجالين
سلمان الحربي
يانايف هزازي انا ماتقبل منك شي اولا انت ولاسف ضربت اخوك وعدم الاعتراف به ثانيا بلقيس سحبت في كرمتك الارض وخلتك ماتسوي وتطلقها ثاليا...

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