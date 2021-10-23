فنانة مصرية تكشف تعرضها للتحرش 3 مرات

القاهرة (صدى):
صرحت الفنانة المصرية بشرى، بأنها تعرضت للتحرش 3 مرات في حياتها، مشيرة إلى أنها تعرضت في إحدى المرات التحرش خلال التمثيل.
وقالت بشرى في تصريحات تلفزيونية: "تعرضت 3 مرات للتحرش في حياتي وأعرف كيف أقف في مواجهة هؤلاء المتحرشين، وفي التمثيل تعرضت مرة للتحرش ومسكته من الكرافتة وخبطته في الحيطة".
ولفتت بشرى إلى أنها تعرضت في أحد المرات لمحاولة سطو على الطريق الدائري بالقاهرة، وإلقاء قوالب طوب على زجاج سيارتها، ولكنها استطاعت الهرب.
وفي سياق آخر، صرحت بشرى بأنها حلقت شعرها على الصفر مرتين، مبينة أن إحداها كانت كعقاب من زوج خالتها في الكويت بسبب قفزها من البلكونة للعب مع أبناء الجيران، والمرة الثانية محاولة منها ليكي يصبح شعرها ثقيلا.