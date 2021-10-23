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"المطلق" يقترح إنشاء مسارات جديدة "برسوم" لتجنب الزحام

منذ 25 دقيقة
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"المطلق" يقترح إنشاء مسارات جديدة "برسوم" لتجنب الزحام

عادل الحربي (صدى):
اقترح الدكتور إبراهيم المطلق الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إنشاء مسارات جديدة بالطرق المزدحمة في المملكة، على أن تكون ببوابات تُفتح بدفع رسوم.

وقال المطلق: "سافرت لأمريكا عدة سفرات وبعض دول أوربا منها ألمانيا وبلجيكا، وللصين العاصمة بكين وبعض مدنها، لم أرى الطرق الدائرية للمدن هناك تزدحم وتتوقف السيارات ساعات من شدة الزحام، لدينا خلل في رأي ينبغي علاجه، من يحتاج المستشفى لظرف صحي قد ينهي حياته كيف يصل؟،سيارات إسعاف المصابين كيف تصل".

وتابع: "التطوير والحلول الجذرية لبعض المشاكل في الطرق، لا يحتاج في نظري جهد أو ميزانية مخصصة،وإنما يحتاج عقول تفكر جيداً وبنزاهة تامة".

واستكمل: "فمثلاً تنفيذُ مزيدٍ من طرق الدائري أو تنفيذ طرق سريعة داخل المدن الكبرى -الرياض نموذجا- ،يمكن إسناده لشركة محلية أو دولية تنفذه وتستوفي أتعابها بالتأجير".

وأضاف: "فمثلاً طريق الملك فهد بالرياض يمكن إضافة مسارات علوية فوق نفس المسارات الأرضية تكون سريعة وبالتأجير، تفتح بواباتها بعد دفع الرسوم".

وأشار إلى أنه كان في زيارة لدولة آسيوية قبل عقود وفي المطار، تم تخييرهم بين الطريق الأرضي المعتاد مجاناً، والطريق العلوي السريع مدفوع الأجر للوصول للفندق دون زحام.

الرياض
طريق الملك فهد
الطريق الدائري
ابراهيم المطلق

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54433
منذ 14 دقيقة
فكره ممتازه وخصوصا ان الازدحام اخذ في الارتفاع
ابو عبد الرحمن
ابو عبد الرحمن عدد التعليقات : 47
منذ 9 دقائق
بلله خللك مع طلابك تابعهم ووسع مداركهم وشجعهم وخلي عنك الطرقات والفلسفه الزايده احمد ربك دكتور وراتب عالي ولا عندك اي مشاكل اقتصاديه وخل هالمور الاهلها

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو عبد الرحمن
بلله خللك مع طلابك تابعهم ووسع مداركهم وشجعهم وخلي عنك الطرقات والفلسفه الزايده احمد ربك دكتور وراتب عالي ولا عندك اي مشاكل اقتصاديه وخل...
سعود
ما تعقب انت وياه ماخذها بيمينه خذها عن الطريق الحكم وما بني على باطل فهو باطل
ابو عمار
هذا يرقص والا يؤذن ؟
ابو عمار
فكره ممتازه وخصوصا ان الازدحام اخذ في الارتفاع

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