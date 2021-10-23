"المطلق" يقترح إنشاء مسارات جديدة "برسوم" لتجنب الزحام

عادل الحربي (صدى):
اقترح الدكتور إبراهيم المطلق الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إنشاء مسارات جديدة بالطرق المزدحمة في المملكة، على أن تكون ببوابات تُفتح بدفع رسوم.
وقال المطلق: "سافرت لأمريكا عدة سفرات وبعض دول أوربا منها ألمانيا وبلجيكا، وللصين العاصمة بكين وبعض مدنها، لم أرى الطرق الدائرية للمدن هناك تزدحم وتتوقف السيارات ساعات من شدة الزحام، لدينا خلل في رأي ينبغي علاجه، من يحتاج المستشفى لظرف صحي قد ينهي حياته كيف يصل؟،سيارات إسعاف المصابين كيف تصل".
وتابع: "التطوير والحلول الجذرية لبعض المشاكل في الطرق، لا يحتاج في نظري جهد أو ميزانية مخصصة،وإنما يحتاج عقول تفكر جيداً وبنزاهة تامة".
واستكمل: "فمثلاً تنفيذُ مزيدٍ من طرق الدائري أو تنفيذ طرق سريعة داخل المدن الكبرى -الرياض نموذجا- ،يمكن إسناده لشركة محلية أو دولية تنفذه وتستوفي أتعابها بالتأجير".
وأضاف: "فمثلاً طريق الملك فهد بالرياض يمكن إضافة مسارات علوية فوق نفس المسارات الأرضية تكون سريعة وبالتأجير، تفتح بواباتها بعد دفع الرسوم".
وأشار إلى أنه كان في زيارة لدولة آسيوية قبل عقود وفي المطار، تم تخييرهم بين الطريق الأرضي المعتاد مجاناً، والطريق العلوي السريع مدفوع الأجر للوصول للفندق دون زحام.