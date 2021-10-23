نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

العثور على عروس مذبوحة.. والزوج يتهم الجن!

منذ ساعة
522
1
العثور على عروس مذبوحة.. والزوج يتهم الجن!

القاهرة (صدى):
شهدت مصر واقعة مروعة، ضحيتها عروس، عُثر عليها مذبوحة وممزقة الجسد بعد 72 ساعة فقط من زفافها.

وتأمل أجهزة الأمن أن تتحسن حالة العروس التي ترقد في غيبوبة بغرفة الرعاية المركزة كونها الوحيدة التي رأت الجاني.

ومن جانبه أفاد الزوج، بأنه اكتشف أن زوجته تشكي من "ضيق وخنقة" وادعت أنها ممسوسة من الجن، وأخبرته أنها تشعر بأنها مقيدة من أشخاص، وتسمع صوتهم ولا تستطيع التحرك فخرج من منزله مسرعا، ليأتي بأحد الشيوخ ليقرأوا عليها القرآن.

وفور ذهاب الزوج فوجئ بصراخ ليجد زوجته مذبوحة من الرقبة، والدماء تسيل منها.

مصر
منوعات
عروس
الجن

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54433
منذ 38 دقيقة
طيب العروس ماتت والا ما زالت في غيبوبه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
ابو عبد الرحمن
بلله خللك مع طلابك تابعهم ووسع مداركهم وشجعهم وخلي عنك الطرقات والفلسفه الزايده احمد ربك دكتور وراتب عالي ولا عندك اي مشاكل اقتصاديه وخل...
سعود
ما تعقب انت وياه ماخذها بيمينه خذها عن الطريق الحكم وما بني على باطل فهو باطل
ابو عمار
هذا يرقص والا يؤذن ؟
ابو عمار
فكره ممتازه وخصوصا ان الازدحام اخذ في الارتفاع

أخر الأخبار

صور.. الكشف عن سر لياقة الملكة رانيا
صور.. الكشف عن سر لياقة الملكة رانيا
منذ دقيقة 27
فنانة مصرية تكشف تعرضها للتحرش 3 مرات
فنانة مصرية تكشف تعرضها للتحرش 3 مرات
منذ 7 دقائق 77
"المطلق" يقترح إنشاء مسارات جديدة "برسوم" لتجنب الزحام
"المطلق" يقترح إنشاء مسارات جديدة "برسوم" لتجنب الزحام
منذ 25 دقيقة 1208
جستنيه: لقطة البليهي تاريخية ولن تنسى
جستنيه: لقطة البليهي تاريخية ولن تنسى
منذ 27 دقيقة 1196
العثور على عروس مذبوحة.. والزوج يتهم الجن!
العثور على عروس مذبوحة.. والزوج يتهم الجن!
منذ ساعة 522
بمكافآت 3 آلاف.. فرص تدريبية لحديثي التخرج عبر "تمهير"
بمكافآت 3 آلاف.. فرص تدريبية لحديثي التخرج عبر "تمهير"
منذ ساعة 1278
اختفاء مواطن معتل نفسيًا في ظروف غامضة بالباحة
اختفاء مواطن معتل نفسيًا في ظروف غامضة بالباحة
منذ ساعة 1212
فيديو..شغب جماهيري يتسبب في هروب اللاعبين بفرنسا
فيديو..شغب جماهيري يتسبب في هروب اللاعبين بفرنسا
منذ ساعتين 1294
جمال عارف: الاتحاد في حالة يرثى لها
جمال عارف: الاتحاد في حالة يرثى لها
منذ ساعتين 2020
لحظات تحبس الأنفاس بعد تعطل "قطار الموت" في اليابان
لحظات تحبس الأنفاس بعد تعطل "قطار الموت" في اليابان
منذ 3 ساعات 616