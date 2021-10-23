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حاتم خيمي يُعلق على لقطة غضب فهد المولد أثناء تغييره
منذ 9 ساعات
1349
1
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 18413
منذ ساعة
توت الليالي .. مرة حلو ومرة حامض
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