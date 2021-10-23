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سعود الصرامي : انشغال النصر والهلال بالبطولة الآسيوية كان " فال حسن "
منذ 22 ساعة
1391
1
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التعليقات
زائر
عدد التعليقات : 1027
منذ ساعة
سعود الصرامي مريض نفسي ويعاني من إسهال فكري مزمن ولا يؤخذ بكلامه ..
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أحدث التعليقات
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مبروووك للزعماء
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مسكينه كانت تحب تمزح
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