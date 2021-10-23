جمال عارف: الاتحاد في حالة يرثى لها

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي جمال عارف، على مستوى فريق الاتحاد، عقب مباراته أمام الشباب، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي انتهت بخسارته 2-0.
وقال عارف: "سنظل مع الاتحاد، ولن نتوقف عن النقد وقت الحاجة، والدعم وقت ما يحتاج الفريق إلى الدعم".
وتابع: "اليوم الاتحاد في حالة فنية يرثى لها، وتراجع أداء عناصره، وفشل كونترا في التشكيل والتكتيك المناسبين".
وأضاف الإعلامي: "قلنا لكم اطلبوا حكام أجانب وهذه النتيجة"، مستكملا: "مبروك للشباب الفوز المستحق، وجمهور الاتحاد شكرا لوعيكم".
يذكر أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قررت طلب حكام أجانب لجميع مباريات الفريق المقبلة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في أعقاب الخسارة أمام الشباب.
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