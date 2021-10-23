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فيديو.. لحظة مداهمة مروجي مخدرات في الدمام

منذ 6 ساعات
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فيديو.. لحظة مداهمة مروجي مخدرات في الدمام

الدمام (صدى):
تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من مداهمة مروجي مخدرات في الدمام بالمنطقة الشرقية، والقبض عليهم.

وألقى رجال مكافحة المخدرات القبض على شخصين؛ يروجان المخدرات، إذ تمت متابعتهما ورصدهما من قِبل رجال الأمن بعد أن توقف الأول على جانب الطريق، ثم لحقه الآخر.

وأثناء التسليم تم القبض عليهما بعد أن وجه قائد المهمة رجال الأمن بالقبض عليهما عبر جهاز الإرسال: "بسم الله داهم".

وأعلنت وزارة الداخلية أنه عُثر بحوزتهما على كيلوجرام من مادة الشبو المعدَّة للترويج و200 قرص إمفيتامين مخدِّر معدَّة كذلك للترويج. مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.

وزارة الداخلية
الدمام
المنطقة الشرقية
مكافحة المخدرات

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 374
منذ 3 ساعات
كفو
قواكم الله رجال الامن البواسل
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54434
منذ ساعة
تكفون اضربو اعناقهم لعنة الله عليهم المجرمين . المروج اخطر من المهرب
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10398
منذ 56 دقيقة
بارك الله فيكم و حفظكم رب العالمين
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136820
منذ 10 دقائق
زنكلوهم ...

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يرحم ايامك يا ابا عدي .. .. شوف شعبك وين وصلت به الحال بأسباب طواغيت إيران المجوس ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
زنكلوهم ...
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..

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