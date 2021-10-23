فيديو.. لحظة مداهمة مروجي مخدرات في الدمام

الدمام (صدى):
تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من مداهمة مروجي مخدرات في الدمام بالمنطقة الشرقية، والقبض عليهم.
وألقى رجال مكافحة المخدرات القبض على شخصين؛ يروجان المخدرات، إذ تمت متابعتهما ورصدهما من قِبل رجال الأمن بعد أن توقف الأول على جانب الطريق، ثم لحقه الآخر.
وأثناء التسليم تم القبض عليهما بعد أن وجه قائد المهمة رجال الأمن بالقبض عليهما عبر جهاز الإرسال: "بسم الله داهم".
وأعلنت وزارة الداخلية أنه عُثر بحوزتهما على كيلوجرام من مادة الشبو المعدَّة للترويج و200 قرص إمفيتامين مخدِّر معدَّة كذلك للترويج. مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.