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جمال عارف: مصمم التيشيرت بـ "لقطة البليهي" معلم

منذ يوم
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جمال عارف: مصمم التيشيرت بـ "لقطة البليهي" معلم

نواف السالم (صدى):
أعرب الناقد الرياضي، جمال عارف، عن إعجابه بفكرة تصميم "تيشيرت" بلقطة مدافع نادي الهلال علي البليهي في مباراة الفريق أمام النصر.

وقال جمال عارف: "‏اللي فكر بتصميم تيشرت بلقطة البليهي مع العلم ياهو معلم. من الآن أقول التيشيرت حيخلص من أول يوم. هذا الفكر الاستثماري والمميز الذي يحبه الجمهور" .

وكان مدافع الهلال علي البليهي، احتفل بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على النصر، بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي؛ حيث رفع راية نادي الهلال وسط ملعب النصر "مرسول بارك".

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النصر
الهلال
جمال عارف
دوري أبطال آسيا
علي البليهي
تيشيرت البليهي

التعليقات

العالمي الاول والاساسي ( النصر ) ابى من ابى ورضي من رضي
العالمي الاول والاساسي ( النصر ) ابى من ابى ورضي من رضي عدد التعليقات : 132
منذ يوم
من يوم العالمي اخذ منهم الملعب وهم في ضغط وغليان وصراع نفسي
الله يشفيكم بس
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه🤣🤣🤣🤣
ولا بتروح حرقته من قلوبكم لو ايش ماتسوون
الحمد لله والشكر 😎
برنس
برنس عدد التعليقات : 523
منذ يوم
الحمدلله الذى عافانا
صريح6
صريح6 عدد التعليقات : 280
منذ يوم
هل لا يزال الجمهور النصراوي يشجع النصر او مقتنع به، بصراحه استغرب من هذا الجمهور هو فقط يعاند. قالها سامي الجابر هناك سنه ضوئية.
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2165
منذ يوم
بصراحه ابدااااع
مامداهم يتعافون من جحفلي ١١٩
جاهم البليهي بارك
لكن في اعلامي فقراوي
فوز الهلال على النصر بحد ذاتها بطوله
مادري هل هو مكتمل بحالة العقلية كامله
نادي محقق السابعه ومتجهه للثامنه
ويجلد صفر اسيا
الهلال الوحيد الي جلد كل الفرق الاسيويه
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2535
منذ يوم
موقعة -- ركز العلم -- فعلت في فريق ابو خرقه مالم تفعله الف هزيمه
الهلال
الهلال عدد التعليقات : 18
منذ يوم
النصراويين ما يدرون من وين يلاقونها
كل شوي لطمة مخمس وضربة قفا من الزعيم
منصور
منصور عدد التعليقات : 78
منذ يوم
جمال عارف ما عاد يدري اش يقول من فمه برطمه مره يدخل فمه ومره يخرج ما يتكلم كلمتين الا غرق اللي بجنبه سعابيل هذا كله من طقم الاسنان اللي مركب عند خواله في مصر
محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ يوم
الكرة للتسلية وليس للخصومات
عين الصقر
عين الصقر عدد التعليقات : 51
منذ 23 ساعة
عارف مو عارف مره يجلدوه الهلال ومره يطبطب للاتي حقه صار اعلامي بذنبين
حسين
حسين عدد التعليقات : 9
منذ 21 ساعة
المفروض يكتبون على العلم ١١٩ عشان تكمل
حسين
حسين عدد التعليقات : 9
منذ 21 ساعة
المفروض يكتبون على العلم ١١٩ عشان تكمل
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10068
منذ 18 ساعة
حتى وهم فايزين ***!!!!مضغوطين من النصر وجمهورة **
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10068
منذ 18 ساعة
حتى وهم فايزين ***!!!!مضغوطين من النصر وجمهورة **
الزعيم الهلالي
الزعيم الهلالي عدد التعليقات : 3
منذ 17 ساعة
فرحانين بالفوز ونحب نضغط النصر
الاسيويه صعبه قويه
Lio
Lio عدد التعليقات : 1
منذ 9 ساعات
105عدد الأشخاص الي أخذهم الهلال الأحمر للمستشفى، طالما أنك مريض نفسياً أو جسدياً ليه تشوف المباراة وتحرق نفسك وأعصابك بعد المباراه اعرف النتيجة و ب النهاية معروف الفقراوية م يفوزون إلا ب غش تحكيم أبوخرقة نام بدري عندك بكرى مدرسه 🏫
الزعيم العالمي
الزعيم العالمي عدد التعليقات : 3
منذ 17 دقيقة
اقول للضرطاوية ولفريقهم طقوع أسيا
الاسيوية صعبة قوية 🤫😂😂😂😂😂

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أحدث التعليقات

عبدالله
يا فضيلة الدكتور هل هذا الاقتراح من نتاج سفراتك لتلك الدول؟
ابو محمد 😎 ✍️
يمكن نظرها قوي وتشوف من وراء المظله ..
واضح ***وصريح
قد تكون في إنتظار مالم تحسب له حساب..
ابو محمد 😎 ✍️
من خلّف ما مات يا الأم المسلّيه ..
الزعيم العالمي
اقول للضرطاوية ولفريقهم طقوع أسيا الاسيوية صعبة قوية 🤫😂😂😂😂😂

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