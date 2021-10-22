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فيديو.. تفاعل الحضور بمهرجان Rush بعروض تقام لأول مرة

منذ 4 ساعات
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فيديو.. تفاعل الحضور بمهرجان Rush بعروض تقام لأول مرة

الرياض (صدى):
حقق معرض الألعاب الإلكترونية "Rush" أرقامًا قياسية في الحضور، وسط تفاعل الأطفال بالعروض التي تقام لأول مرة في ‫موسم الرياض.

وكانت فعاليات المهرجان الذي ينتظره الآلاف من زوار النسخة الثانية من موسم الرياض لهذا العام، "RUSH" قد انطلقت مساء الجمعة.

ووثق مقطع فيديو حصري لـ "صدى" جانبا من فعاليات اليوم الأول، والذي تضمن مجموعة من العروض منها عرض الهولا هوب والراب، الدراجات البهلوانية، الكوسبلاي، مايكل جاكسون وعرض تيكن، تحدي الفانز ضد المؤثرين، وفقرة الدي جيه.

كما تضمن تحدي بابجي موبايل، ولعبة رينبو6 وتيكن مورتال كومبات، فيفا22، كول أوف ديوتي.

يذكر أن فعاليات Rush تسمر لمدة 5 أيام متتالية على أراضي منطقة الرياض.

الرياض
هيئة الترفيه
موسم الرياض
مهرجان Rush

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54433
منذ 32 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عبد الرحمن
بلله خللك مع طلابك تابعهم ووسع مداركهم وشجعهم وخلي عنك الطرقات والفلسفه الزايده احمد ربك دكتور وراتب عالي ولا عندك اي مشاكل اقتصاديه وخل...
سعود
ما تعقب انت وياه ماخذها بيمينه خذها عن الطريق الحكم وما بني على باطل فهو باطل
ابو عمار
هذا يرقص والا يؤذن ؟
ابو عمار
فكره ممتازه وخصوصا ان الازدحام اخذ في الارتفاع
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههه لها مستقبل في الهز والرقص

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