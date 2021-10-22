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فيديو.. لحظة مداهمة مروجي مخدرات في الدمام

منذ 4 ساعات
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فيديو.. لحظة مداهمة مروجي مخدرات في الدمام

الدمام (صدى):
تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من مداهمة مروجي مخدرات في الدمام بالمنطقة الشرقية، والقبض عليهم.

وألقى رجال مكافحة المخدرات القبض على شخصين؛ يروجان المخدرات، إذ تمت متابعتهما ورصدهما من قِبل رجال الأمن بعد أن توقف الأول على جانب الطريق، ثم لحقه الآخر.

وأثناء التسليم تم القبض عليهما بعد أن وجه قائد المهمة رجال الأمن بالقبض عليهما عبر جهاز الإرسال: "بسم الله داهم".

وأعلنت وزارة الداخلية أنه عُثر بحوزتهما على كيلوجرام من مادة الشبو المعدَّة للترويج و200 قرص إمفيتامين مخدِّر معدَّة كذلك للترويج. مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.

وزارة الداخلية
الدمام
المنطقة الشرقية
مكافحة المخدرات

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 374
منذ ساعة
كفو
قواكم الله رجال الامن البواسل
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54433
منذ 25 دقيقة
تكفون اضربو اعناقهم لعنة الله عليهم المجرمين . المروج اخطر من المهرب

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أحدث التعليقات

ابو عبد الرحمن
بلله خللك مع طلابك تابعهم ووسع مداركهم وشجعهم وخلي عنك الطرقات والفلسفه الزايده احمد ربك دكتور وراتب عالي ولا عندك اي مشاكل اقتصاديه وخل...
سعود
ما تعقب انت وياه ماخذها بيمينه خذها عن الطريق الحكم وما بني على باطل فهو باطل
ابو عمار
هذا يرقص والا يؤذن ؟
ابو عمار
فكره ممتازه وخصوصا ان الازدحام اخذ في الارتفاع
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههه لها مستقبل في الهز والرقص

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