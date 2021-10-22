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جستنيه: فيصل البلوي لا يفرض عضلاته إلا في مباريات الاتحاد

منذ 7 ساعات
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جستنيه: فيصل البلوي لا يفرض عضلاته إلا في مباريات الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على بيان نادي الاتحاد، الذي قرر فيه طلب حكام أجانب لجميع مباريات الفريق المقبلة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في أعقاب الخسارة أمام الشباب.

وقال جستنيه: "أخيراً سمعتم الكلام وتجاوبتم مع مطالب إعلامية مهتمة بالشأن الاتحادي، طالبت من الموسم الماضي بأن يكون للادارة موقف تجاه بعض الحكام السعوديين".

وأضَاف: "من بينهم فيصل البلوي الذي لا يفرض عضلاته وشخصيته إلا في مباريات الاتحاد، والغريب أن لجنة الحكام أصبحت تختاره هو واسماء لها مواقف سيئة مع العميد".

وكان الاتحاد خسر أمام نظيره الشباب، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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الاتحاد
عدنان جستنيه
دوري المحترفين
فيصل البلوي

التعليقات

اهلاوي
اهلاوي عدد التعليقات : 12
منذ 49 دقيقة
مخالف
ابو عمير
ابو عمير عدد التعليقات : 31
منذ 23 دقيقة
الى الدرجه الاولى ان شاء الله

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
يرحم ايامك يا ابا عدي .. .. شوف شعبك وين وصلت به الحال بأسباب طواغيت إيران المجوس ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
زنكلوهم ...
ابو محمد 😎 ✍️
جيد ..

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