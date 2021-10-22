آل الشيخ: أسلحة تباع يوميًا بأسعار مميزة في "كومبات فيلد"

نايف السالم (صدى):
كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أنه بداية من السبت، في معرض "كومبات فيلد" ستباع 100 قطعة سلاح يوميا.
وقال آل الشيخ: "في معرض كومبات فيلد بنبيع يومياً 100 قطعة سلاح مختلفة وبأسعار مميزة وفي متناول الجميع".
وأضاف: "ترخيصك وأوراقك تخلصها في نفس اليوم، وفي نفس المكان وخلال ساعة بالكثير، يعني تطلع بسلاحك".
ويتيح موسم الرياض هذا العام، لمحبي عروض الحركة والقتال والألعاب الحربية، تجربة غير مسبوقة، تقام في المملكة لأول مرة، من خلال فعاليات منطقة "كومبات فيلد" الترفيهية.
وتحتضن منطقة "كومبات فيلد" 33 لعبة على الأقل، تستمر فعالياتها حتى مارس 2022، ويخوض فيها اللاعبون تجربة القتال في خمسة عصور مختلفة، بدءا باستخدام الرماح والسهام، ووصولا إلى الطائرات المسيرة، إضافة إلى ميدان الرماية الحية وقيادة الدبابات وتجربة الإنزال بالحبل من طائرة الهليكوبتر من ارتفاع 200 متر.