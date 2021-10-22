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آل الشيخ: أسلحة تباع يوميًا بأسعار مميزة في "كومبات فيلد"

منذ 4 ساعات
2027
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آل الشيخ: أسلحة تباع يوميًا بأسعار مميزة في "كومبات فيلد"

نايف السالم (صدى):
كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أنه بداية من السبت، في معرض "كومبات فيلد" ستباع 100 قطعة سلاح يوميا.

وقال آل الشيخ: "في معرض كومبات فيلد بنبيع يومياً 100 قطعة سلاح مختلفة وبأسعار مميزة وفي متناول الجميع".

وأضاف: "ترخيصك وأوراقك تخلصها في نفس اليوم، وفي نفس المكان وخلال ساعة بالكثير، يعني تطلع بسلاحك".

ويتيح موسم الرياض هذا العام، لمحبي عروض الحركة والقتال والألعاب الحربية، تجربة غير مسبوقة، تقام في المملكة لأول مرة، من خلال فعاليات منطقة "كومبات فيلد" الترفيهية.

وتحتضن منطقة "كومبات فيلد" 33 لعبة على الأقل، تستمر فعالياتها حتى مارس 2022، ويخوض فيها اللاعبون تجربة القتال في خمسة عصور مختلفة، بدءا باستخدام الرماح والسهام، ووصولا إلى الطائرات المسيرة، إضافة إلى ميدان الرماية الحية وقيادة الدبابات وتجربة الإنزال بالحبل من طائرة الهليكوبتر من ارتفاع 200 متر.

الترفيه
موسم الرياض
تركي ال الشيخ
كومبات فيلد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18409
منذ 29 دقيقة
حامي الحمى يحكي حكايته عبر حدود غير محدودة

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أحدث التعليقات

برنس
من ذا واردى باذن الله تعالى برا
مراقب
مريض نفسيا يجب ايداعه في مستشفى الامراض العقليه
د محمد ماجد بخش
عرجاء الجونة
د محمد ماجد بخش
كلنا يغضب .. لكن الشديد .. من يملك نفسه عند غضبه
د محمد ماجد بخش
حامي الحمى يحكي حكايته عبر حدود غير محدودة

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