فهد المولد يعتذر للاتحاديين

نواف السالم (صدى):
اعتذر لاعب الاتحاد فهد المولد، للجماهير الاتحادية، على خلفية انفعاله خلال لقاء الشباب، ضمن الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال المولد: "أعتذر لمجلس إدارة الاتحاد، والجهازين الفني والإداري، وجماهير النادي، على ما بدر مني أثناء التبديل، والذي كان بسبب حرصي على اللعب ومساعدة زملائي داخل الملعب".
وكان المولد قد خرج غاضبا من قرار المدرب باستبداله، رافضًا الجلوس على دكة البدلاء وغادر الملعب، فيما تدخل المدير التنفيذي حامد البلوي لمحاولة تهدئته في غرفة الملابس.
يذكر أن الاتحاد خسر أمام نظيره الشباب، 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة.
اقرأ أيضا