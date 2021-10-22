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"التعاون" يطلب حكام أجانب لجميع مبارياته القادمة

منذ 7 ساعات
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"التعاون" يطلب حكام أجانب لجميع مبارياته القادمة

ماجد محمد (صدى):
أصدر نادي التعاون بيان رسمي أبدى فيه استياءه الكبير من القرارات التحكيمية تجاه الفريق الأول في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كان آخرها ما حدث مساء اليوم في مباراة الفيصلي.

وقال في بيانه: "لا يمكن أن نعلق على مباراتنا أمام شقيقنا نادي الفيصلي بغير الأسف الشديد لما واجهناه من ظلم تحكيمي واضح من قبل حكم المباراة ومساعديه في غرفة ال VAR فقد كانوا عاملا رئيسيا في سلب نقاط المباراة رغم المستوى المشرف الذي قدمه لاعبونا وكانوا جديرين بتتويجهم بنقاط المباراة الثلاث في مباراة تنافسية مع نادي شقيق تكن له كل الاحترام".

وأكد النادي أن البيان يأتي لأهمية المرحلة القادمة وحفاظا على الجهود الكبيرة المبذولة داخل النادي فنيا وإداريا من أن تضيع بأخطاء تحكيمية تكررت في مباريات عديدة هذا الموسم.

وأضاف النادي: "نعلن أننا سنفعل الخيار المتاح والحق المكفول لنا من قيادتنا الرياضية بطلب الطاقم الأجنبي لأي مباراة وبناء على ذلك قررت إدارة النادي طلب طاقم أجنبي لجميع مبارياتنا القادمة حتى نحمي النادي من تكرار ما حدث في مباراة اليوم"

التعاون
الفيصلي
دوري المحترفين
حكام أجانب
الظلم التحكيمي
طاقم أجنبي

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2783
منذ 56 دقيقة
الى الدرجة الأولى بحول الله وقوته

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أحدث التعليقات

ابو عبد الرحمن
بلله خللك مع طلابك تابعهم ووسع مداركهم وشجعهم وخلي عنك الطرقات والفلسفه الزايده احمد ربك دكتور وراتب عالي ولا عندك اي مشاكل اقتصاديه وخل...
سعود
ما تعقب انت وياه ماخذها بيمينه خذها عن الطريق الحكم وما بني على باطل فهو باطل
ابو عمار
هذا يرقص والا يؤذن ؟
ابو عمار
فكره ممتازه وخصوصا ان الازدحام اخذ في الارتفاع
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههه لها مستقبل في الهز والرقص

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