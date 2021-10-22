اقتصادي يكشف عن مفاهيم في المجتمع ستتغير قبل 2030 

علي القحطاني (صدى):
كشف المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، عن مفاهيم و قناعات في المجتمع ستتغير قبل 2030م.
وقال أحمد الشهري:"مفاهيم و قناعات في المجتمع ستتغير قبل 2030م- لاسيما- أننا في دولة غنية وتشمل :توطين المهارات أفضل من توطين الوظائف، والأعمال الصغيرة أفضل من الوظائف، والوظائف تسرق الأعمار دون حرية مالية حقيقية، والإدخار الاستثماري في الأسهم سمة مشتركة في كبار وصغار الموظفين".
وأوضح:"إذا تم توطين المهارات ستكون الوظائف من نصيب المواطنين، أما الأعمال الصغيرة أفضل من الوظائف بسبب تغير نموذج التمويل الوطني، وأصبح يمول حتى المشاريع عالية المخاطر من أجل الناس وتحقيق النجاح وتحمل نسبة من مخاطر التمويل والتسهيلات كبيرة لممارسة الأعمال".
ولفت:" كثرة ممارسة الأعمال من الجيل الجديد تزيد من الرغم في تحقيق الثروة في وقت مبكرا بدلا من الوظائف وستكون حالة نجاح معدي بين جيل الشباب والرياديين الجدد".
وتابع:"العاملين بوظائف جيدة أو ضعيفة سيتم توجيه جزء من مدخراتهم الى الاسواق المالية من أجل الادخار والاستثمار معا ولاسيما من أصحاب الدخل المرتفع؛ لأن لديهم فائض مالي ويرغبون في أساليب استثماري لا تتعارض مع أعمالهم المهنية مثل المهندسين والممرضين".