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بالصور.. الانتهاء من دفن الحوت النافق بشاطئ رأس تنورة

منذ ساعة
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بالصور.. الانتهاء من دفن الحوت النافق بشاطئ رأس تنورة

الدمام (صدى):
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الجمعة، الانتهاء من دفن الحوت النافق بشاطئ رأس تنورة بالتعاون مع الجهات المختصة في وقت قياسي

وأوضح مركز الحياة الفطرية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه راعى المعايير العلمية في الدفن والحرص على الاستفادة من الهيكل العظمي مستقبلًا في الدراسات العلمية والمعارض.

وكان مركز الجبيل للأحياء البحرية التابع لمركز الحياة الفطرية، باشر أمس بلاغًا عن جنوح حوت نافق إلى شاطئ بمدينة رأس تنورة، وتعامل خبراء المركز مع الحالة لبحث أسباب النفوق وأخذ البيانات اللازمة، ثم العمل على التخلص من الكائن بشكل سليم.

الحياة الفطرية
الحوت النافق
شاطيء رأس تنورة
الأحياء البحرية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136801
منذ ساعة
طيب ..

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أحدث التعليقات

برنس
انت سبب واكبر سبب للتعصب حسبنا الله عليك الله لا يسامحك ياوليد
سوزي
ماشاء الله
رااايق
هذا منجم وخراط ** من متى صار إعلامي ** قال ملك التوقعات قال ** ههههههههه
ابو عمار
المراءه مقبوله طويله او قصيره
Dfs
وش قبيلتها

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