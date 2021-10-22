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أخصائية تكشف عن المسبب الرئيسي للتأتأة وأنواع التلعثم "فيديو"

منذ 31 دقيقة
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أخصائية تكشف عن المسبب الرئيسي للتأتأة وأنواع التلعثم "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
كشفت أخصائية التخاطب حنان الزهراني، عن المسبب الرئيسي للتأتأة، قائلة إن العنف الأسري والتنمر يزيدان من تفاقم مشكلة التأتأة.

وأشارت حنان الزهراني في حوارها ببرنامج "سيدتي"، إلى أن العوامل الوراثية لها دور في إصابة التلعثم لدى الأطفال وتأخر النطق، موضحة:" يجب التدخل الفوري من أخصائيين التخاطب لمحاولة العلاج وهذا ما يسمى بالتدخل المبكر".

ولفتت إلى أن التأتأة تعني التلعثم وهي أحد اضطرابات التواصل مما تحدث خللا في طلاقة الكلام، مبينة أن العوامل النفسية والوراثية ةالبيئية تساعد في حدوث التأتأة.

وتابعت أن التلعثم ينقسم لثلاثة أنواع ومنها النمائي ويظهر عند الأطفال من عمر سنتين لثلاث سنوات، بينما العصبي يكون غالبا بعد الحوادث المرورية أو التعرض لإصابة بالدماغ، والنفسي يكون بعد صدمة نفسية قوية تحدث للشخص البالغ.

 

الأطفال
حوادث مرورية
صدمة نفسية
التأتأة
حنان الزهراني
التلعثم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136789
منذ 14 دقيقة
صح ........

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عبدالله
اسخلوا جلده ليش اين احنا عايشين ما فيه نظام
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه .. .. قالوا // برز الثعلب يوماً في ثياب الحكمااااء .. جاتك نيله متنيله بسته وستين نبله وطينه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويمكن السواق مكثر من بول الخنزير .......... يكرم القاريء المحترم .....
عبدالله
كأن الوقت وقت أذان حينما كان يرقص الله يشفيه مما به

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