أخصائية تكشف عن المسبب الرئيسي للتأتأة وأنواع التلعثم "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
كشفت أخصائية التخاطب حنان الزهراني، عن المسبب الرئيسي للتأتأة، قائلة إن العنف الأسري والتنمر يزيدان من تفاقم مشكلة التأتأة.
وأشارت حنان الزهراني في حوارها ببرنامج "سيدتي"، إلى أن العوامل الوراثية لها دور في إصابة التلعثم لدى الأطفال وتأخر النطق، موضحة:" يجب التدخل الفوري من أخصائيين التخاطب لمحاولة العلاج وهذا ما يسمى بالتدخل المبكر".
ولفتت إلى أن التأتأة تعني التلعثم وهي أحد اضطرابات التواصل مما تحدث خللا في طلاقة الكلام، مبينة أن العوامل النفسية والوراثية ةالبيئية تساعد في حدوث التأتأة.
وتابعت أن التلعثم ينقسم لثلاثة أنواع ومنها النمائي ويظهر عند الأطفال من عمر سنتين لثلاث سنوات، بينما العصبي يكون غالبا بعد الحوادث المرورية أو التعرض لإصابة بالدماغ، والنفسي يكون بعد صدمة نفسية قوية تحدث للشخص البالغ.