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بدء العمل بلائحة تصنيف مخالفات كود البناء

منذ 22 ساعة
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بدء العمل بلائحة تصنيف مخالفات كود البناء

الرياض (صدى):
دخلت لائحة تصنيف مخالفات كود البناء حيز التنفيذ، وذلك اعتباراً من اليوم، الجمعة، حيث تنص اللائحة على التدرج في تطبيق المخالفة كما قيمة الغرامات لمخالفي المباني السكنية وباقي إشغالات المباني.

وكانت اللائحة قد نصت على أنه يعتبر الإخلال بأي من متطلبات الكود أو نظامه أو لوائحه مخالفة تستوجب الإزالة أو التصحيح وتعرض مرتكبها للعقوبة بما تقرره لجنة النظر عند تحقق مقتضاها النظامي، ولا يعد إيقاع العقوبة بديلاً عن الإزالة أو التصحيح.

وحددت اللائحة قيمة الغرامات التي تفرض في حال ارتكاب أي مخالفات، وتراوحت قيمتها من 1000 ريال إلى مليون ريال بحسب طبيعة المخالفة،الموضحة على الرابط التالي :

هنـــا

 

 

مخالفة
البناء
مباني
كود البناء
تصنيف مخالفات كود البناء

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7665
منذ ساعة
الدولة تحب تضع الغرامات 😂🤷‍♂️💔

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيها مما فيها ..
احم
نفس الطينه انت وياه كلكم حثالة مجتمع وتحبون الشهره على قلة حيا وقلة ادب
مغابش
هذي الله يهديها والله البلشه البحث عن المال على حساب الدين والقيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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