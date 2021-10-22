بدء العمل بلائحة تصنيف مخالفات كود البناء

الرياض (صدى):
دخلت لائحة تصنيف مخالفات كود البناء حيز التنفيذ، وذلك اعتباراً من اليوم، الجمعة، حيث تنص اللائحة على التدرج في تطبيق المخالفة كما قيمة الغرامات لمخالفي المباني السكنية وباقي إشغالات المباني.
وكانت اللائحة قد نصت على أنه يعتبر الإخلال بأي من متطلبات الكود أو نظامه أو لوائحه مخالفة تستوجب الإزالة أو التصحيح وتعرض مرتكبها للعقوبة بما تقرره لجنة النظر عند تحقق مقتضاها النظامي، ولا يعد إيقاع العقوبة بديلاً عن الإزالة أو التصحيح.
وحددت اللائحة قيمة الغرامات التي تفرض في حال ارتكاب أي مخالفات، وتراوحت قيمتها من 1000 ريال إلى مليون ريال بحسب طبيعة المخالفة،الموضحة على الرابط التالي :
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