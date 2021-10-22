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زكري: هناك تخبط في الاتحاد والشباب وهذا أفضل جمهور بالدوري (فيديو)

منذ 22 ساعة
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زكري: هناك تخبط في الاتحاد والشباب وهذا أفضل جمهور بالدوري (فيديو)

نواف السالم (صدى):
قال مدرب ضمك السابق، الجزائري نور الدين زكري، إن المباراة النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا ستكون سهلة على الهلال لأن الهلال لديه خبرة وقادر على تحقيق ذلك.

وأشار إلى "زكي" أن الشباب والاتحاد يحتاج للنقاط، مضيفا أنه لا يمكن أن يحدد من الأفضل بين الناديين لأن هناك تخبط على مستوى الأداء والنتائج المرتبة بهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "mbc في أسبوع"، المذاع على قناة mbc.

ولفت إلى أن أفضل الجماهير هم جماهير الاتحاد والنصر والهلال والأهلي لأنهم يدعمون فرقهم ويساهمون بشكل كبير في تشجيع الأندية على الفوز.

 

 

الشباب
الهلال
الاتحاد
دوري أبطال آسيا
ضمك
نور الدين زكري

التعليقات

ابو تركي
ابو تركي عدد التعليقات : 16
منذ 36 دقيقة
انت باقي في السعوديه .ههههههه ترا ماتوقع نادي يبيك.. هيا اقرب طائره
ابو تركي
ابو تركي عدد التعليقات : 16
منذ 36 دقيقة
انت باقي في السعوديه .ههههههه ترا ماتوقع نادي يبيك.. هيا اقرب طائره

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيها مما فيها ..
احم
نفس الطينه انت وياه كلكم حثالة مجتمع وتحبون الشهره على قلة حيا وقلة ادب
مغابش
هذي الله يهديها والله البلشه البحث عن المال على حساب الدين والقيم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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