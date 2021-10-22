زكري: هناك تخبط في الاتحاد والشباب وهذا أفضل جمهور بالدوري (فيديو)

نواف السالم (صدى):
قال مدرب ضمك السابق، الجزائري نور الدين زكري، إن المباراة النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا ستكون سهلة على الهلال لأن الهلال لديه خبرة وقادر على تحقيق ذلك.
وأشار إلى "زكي" أن الشباب والاتحاد يحتاج للنقاط، مضيفا أنه لا يمكن أن يحدد من الأفضل بين الناديين لأن هناك تخبط على مستوى الأداء والنتائج المرتبة بهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "mbc في أسبوع"، المذاع على قناة mbc.
ولفت إلى أن أفضل الجماهير هم جماهير الاتحاد والنصر والهلال والأهلي لأنهم يدعمون فرقهم ويساهمون بشكل كبير في تشجيع الأندية على الفوز.