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قصة ممرضة أعطت أولى جرعات كورونا بالمملكة:" تضمد الجراح وتعشق السلاح"

منذ ساعة
1353
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قصة ممرضة أعطت أولى جرعات كورونا بالمملكة:" تضمد الجراح وتعشق السلاح"

علي القحطاني (صدى):
جمعت المواطنة" بشاير" بين مهنة التمريض ومجال الأسلحة، حيث تضمد الجراح باليد اليمنى ومدربة سلاح باليد اليسرى.

وقالت بشاير أنها أول ممرضة أعطت أولى جرعات لقاح كورونا في المملكة، مشيرة إلى أنها مثابرة في عملها بالتمريض في الصباح وفي المساء مدربة سلاح.

وأضافت بشاير " مجال التمريض هو عملي الذي أحبه، ومجال الأسلحة هوايتي التي أعشقها بشكل غير طبيعي، وكنت أسعى بأن أخوض تجربة تدريب السلاح والرماية، وعندما جاءت الفرصة لم أتوانى"

وعن قيامهما بإعطاء جرعة كورونا لكبار الشخصيات قال "كان الوالد قبل وفاته في رمضان الماضي يدعو لي بأن أعطي اللقاح لكبار الشخصيات وأظهر عبر شاشات التليفزيون فكان يفخر بعملي "

التعليقات

458
458 عدد التعليقات : 110
منذ 53 دقيقة
نبشركم فيه ممرضات سعوديات رائدات في عملهن ومع ذلك محجبة لا تكشف وجهها لغير محارمها
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136790
منذ 40 دقيقة
هذا اللي يقول // يد تجرح والاخرى تمسح ...
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 366
منذ 24 دقيقة
ودوها تضمد جراج عسكرنا البواسل في الحد الجنوبي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عبدالله
اسخلوا جلده ليش اين احنا عايشين ما فيه نظام
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه .. .. قالوا // برز الثعلب يوماً في ثياب الحكمااااء .. جاتك نيله متنيله بسته وستين نبله وطينه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويمكن السواق مكثر من بول الخنزير .......... يكرم القاريء المحترم .....
عبدالله
كأن الوقت وقت أذان حينما كان يرقص الله يشفيه مما به

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