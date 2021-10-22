قصة ممرضة أعطت أولى جرعات كورونا بالمملكة:" تضمد الجراح وتعشق السلاح"

علي القحطاني (صدى):
جمعت المواطنة" بشاير" بين مهنة التمريض ومجال الأسلحة، حيث تضمد الجراح باليد اليمنى ومدربة سلاح باليد اليسرى.
وقالت بشاير أنها أول ممرضة أعطت أولى جرعات لقاح كورونا في المملكة، مشيرة إلى أنها مثابرة في عملها بالتمريض في الصباح وفي المساء مدربة سلاح.
وأضافت بشاير " مجال التمريض هو عملي الذي أحبه، ومجال الأسلحة هوايتي التي أعشقها بشكل غير طبيعي، وكنت أسعى بأن أخوض تجربة تدريب السلاح والرماية، وعندما جاءت الفرصة لم أتوانى"
وعن قيامهما بإعطاء جرعة كورونا لكبار الشخصيات قال "كان الوالد قبل وفاته في رمضان الماضي يدعو لي بأن أعطي اللقاح لكبار الشخصيات وأظهر عبر شاشات التليفزيون فكان يفخر بعملي "