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أب يقتل طفلته بعد وصلة تعذيب:"بتسرق الجيران"

منذ ساعة
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أب يقتل طفلته بعد وصلة تعذيب:"بتسرق الجيران"

القاهرة (صدى):
أقدم أب على قتل ابنته التي تبلغ من العمر 14 سنة بزعم تأديبها لأنها كانت تسرق متعلقات الجيران في أطفيح بمحافظة الجيزة المصرية .

وعندما علمت بوفاتها توجهت إلى منزل طليقها؛ لتوديع الفتاة واكتشفت وجود إصابات متفرقة في جسدها فأسرعت إلى إبلاغ مركز الشرطة واتهمت والدها بقتلها، وكثفت المباحث من جهودها لملاحقة المتهم حتى ألقي القبض عليه.

وبمواجهة الأب المتهم، اعترف أنه كان يعنف ابنته حتى تتوقف عن سرقة الجيران، وخلال ذلك اعتدى عليها بالضرب مرات متكررة بيديه بعد أن قام بتقييدها بالحبال وفوجئ بفقدانها للوعي، وعندما حاول إسعافها ونقلها إلى المستشفى تأكد من وفاتها فتركها في المنزل وأخبر الجيران بالاتصال بوالدتها المطلقة لحضورها لزيارة ابنتها.

قتل
الجيزة
الجيران
التعذيب
أطفيح

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136790
منذ 38 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عبدالله
اسخلوا جلده ليش اين احنا عايشين ما فيه نظام
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه .. .. قالوا // برز الثعلب يوماً في ثياب الحكمااااء .. جاتك نيله متنيله بسته وستين نبله وطينه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويمكن السواق مكثر من بول الخنزير .......... يكرم القاريء المحترم .....
عبدالله
كأن الوقت وقت أذان حينما كان يرقص الله يشفيه مما به

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