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نايف هزازي للنصراويين : ليش زعلانين من البليهي
منذ 12 ساعة
7997
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14727
منذ 11 ساعة
وإنته مالك،وإيش حارق دمك،،
صحيح، كان نجم وأفل،وأصبح يهذي بما ليس له فيه ناقة ولا جمل..
اسيرالاقدار
عدد التعليقات : 2022
منذ 11 ساعة
ههههههه البليهي حارق قلوب الفقراويه ابو خرقه
سعود
عدد التعليقات : 1
منذ 10 دقائق
ما تعقب انت وياه ماخذها بيمينه خذها عن الطريق الحكم وما بني على باطل فهو باطل
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أحدث التعليقات
ابو عبد الرحمن
بلله خللك مع طلابك تابعهم ووسع مداركهم وشجعهم وخلي عنك الطرقات والفلسفه الزايده احمد ربك دكتور وراتب عالي ولا عندك اي مشاكل اقتصاديه وخل...
سعود
ما تعقب انت وياه ماخذها بيمينه خذها عن الطريق الحكم وما بني على باطل فهو باطل
ابو عمار
هذا يرقص والا يؤذن ؟
ابو عمار
فكره ممتازه وخصوصا ان الازدحام اخذ في الارتفاع
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههه لها مستقبل في الهز والرقص
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