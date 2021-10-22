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لقمة العيش صعبة

منذ ساعتين
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2

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14727
منذ ساعة
الإسراف في الجهد البدني،له تأثير سلبي،قد لا تحمد عقباه..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136792
منذ 28 دقيقة
الله يعين على مصاعب الحياة ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عبدالله
اسخلوا جلده ليش اين احنا عايشين ما فيه نظام
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه .. .. قالوا // برز الثعلب يوماً في ثياب الحكمااااء .. جاتك نيله متنيله بسته وستين نبله وطينه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويمكن السواق مكثر من بول الخنزير .......... يكرم القاريء المحترم .....
عبدالله
كأن الوقت وقت أذان حينما كان يرقص الله يشفيه مما به

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