شاهد.. جهود المرور في خفض أعداد الحوادث والوفيات في الطرق

الرياض (صدى):
تبذل لجان السلامة المرورية جهودًا كبيرة وأعمالاً مميزة من خلال لجان فرعية في المحافظات تعمل على رفع السلامة المرورية في طرقات المنطقة.
وتتضمن الجهات التي تساعدهم على ذلك مرور المنطقة بالتعاون مع أمانة المنطقة ووزارة النقل وغيرهم وتشرف هذه اللجان على أعمال ومشاريع متعددة.
وعملت اللجان المرورية على إغلاق 77 تقاطع داخل المدن وخارجها وإنشاء 31 دوران آمن وزيادة مستوى السلامة المرورية وإنشاء مصدات جانبية للطرق في 15 موقع ورفع السلامة المرورية في محيط 23 مدرسة.
كما تم إعادة تأهيل مداخل ومخارج المجمعات التجارية ومحطات الوقود في قرابة 15 موقع بالمنطقة وتركيب عدد من اللوحات التنظيمية والعلامات الأرضية وتأهيل ممرات المشاه وفصل الحركة المرورية بين الإتجاهات في أربع طريق رئيسية، بحسب "أخبار السعودية".