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شاهد.. جهود المرور في خفض أعداد الحوادث والوفيات في الطرق

منذ ساعة
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شاهد.. جهود المرور في خفض أعداد الحوادث والوفيات في الطرق

الرياض (صدى):
تبذل لجان السلامة المرورية جهودًا كبيرة وأعمالاً مميزة من خلال لجان فرعية في المحافظات تعمل على رفع السلامة المرورية في طرقات المنطقة.

وتتضمن الجهات التي تساعدهم على ذلك مرور المنطقة بالتعاون مع أمانة المنطقة ووزارة النقل وغيرهم وتشرف هذه اللجان على أعمال ومشاريع متعددة.

وعملت اللجان المرورية على إغلاق 77 تقاطع داخل المدن وخارجها وإنشاء 31 دوران آمن وزيادة مستوى السلامة المرورية وإنشاء مصدات جانبية للطرق في 15 موقع ورفع السلامة المرورية في محيط 23 مدرسة.

كما تم إعادة تأهيل مداخل ومخارج المجمعات التجارية ومحطات الوقود في قرابة 15 موقع بالمنطقة وتركيب عدد من اللوحات التنظيمية والعلامات الأرضية وتأهيل ممرات المشاه وفصل الحركة المرورية بين الإتجاهات في أربع طريق رئيسية، بحسب "أخبار السعودية".

وزارة النقل
الحركة المرورية
الحوادث
الوفيات
السلامة المرورية
لجان السلامة المرورية
العلامات الأرضية

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7660
منذ 41 دقيقة
ياليت يتم إلغاء المخالفات المرورية او على الاقل تخفيض سعرها ، للأسف الشديد المرور هو أكثر جهة تأخذ أموال مهولة من المواطنين وأسعار المخالفات جداً مخيف ومبالغ به جداً الافضل هو وضع برنامج ذكي يحفز الناس على التقيد بنظام وهذا هو الأفضل من وضع مخالفات قاسية ومبالغ بها
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136792
منذ 30 دقيقة
تماام ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عبدالله
اسخلوا جلده ليش اين احنا عايشين ما فيه نظام
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه .. .. قالوا // برز الثعلب يوماً في ثياب الحكمااااء .. جاتك نيله متنيله بسته وستين نبله وطينه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويمكن السواق مكثر من بول الخنزير .......... يكرم القاريء المحترم .....
عبدالله
كأن الوقت وقت أذان حينما كان يرقص الله يشفيه مما به

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