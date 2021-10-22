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كويتي : المرأة مكانها المطبخ ولها التنظيف
منذ ساعة
1035
1
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التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 360
منذ 8 دقائق
بيض الله وجهه كلام عين العقل
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أحدث التعليقات
رااايق
سمية الخشاب تكشف سر شعورها بالخجل على "الريد كاربت"** بعد الهز والوز ** هههههههههه قالت خجل قالت **** اديني ** بس خلاص ** ههههههههه
عبدالله
سلامات يا ولية اهم شيء انك سلمتي
عبدالله
بيض الله وجهه كلام عين العقل
رااايق
هههههههههههههههههه
سعودي
الحمار احسن منك
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