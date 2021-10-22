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درس تونسي في اللهجات
منذ 5 ساعات
1317
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136801
منذ ساعة
ههههههههههههههههههههههههههه علوش يعني خروووف ...
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أحدث التعليقات
برنس
انت سبب واكبر سبب للتعصب حسبنا الله عليك الله لا يسامحك ياوليد
سوزي
ماشاء الله
رااايق
هذا منجم وخراط ** من متى صار إعلامي ** قال ملك التوقعات قال ** ههههههههه
ابو عمار
المراءه مقبوله طويله او قصيره
Dfs
وش قبيلتها
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