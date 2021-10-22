بالصور.. "الطول" هل يزين في جمال المرأة أم لا؟

أميرة خالد (صدى):
تتفاوت علامات الجمال للمرأة من بلد لآخر، ومن فئة لأخرى من الأشخاص، ولكن هُناك علامات مشتركة بين جميع الناس، منها طول أو قصر أو توسط القامة.
بحسب استطلاع رأي أجراه باحثون متخصون في الموضة والجمال إن من بعض العلامات التّي تسبب الحيرة طول القامة، فالبعض يعتبرها من علامات الجمال، والبعض الآخر لا يعتبرها كذلك.
وأشارت الدراسة التي أجراها الباحثون إلى أن الطول المتوسط هوَ الذي يُعتبر علامة من علامات جمال النساء حول العالم، فالمرأة ذات الطول المتوسّط تتمتع غالبا بالقوام المتوازن، والجسد الرشيق.
وأضاف الباحثون أنه لا يستطيع أي شخص اتخاذ الطول المتوسط العلامة كقاعدة ثابتة تدل على جمال المرأة وإنما تختلف وجهات النظر من شخص لآخر فهناك أشخاص يرون أنه كلما زاد طول المرأة كلما كانت أكثر جاذبية وجمالا.
وتثير الفتيات طوال القامة حالة التساؤلات بين الكثير عما إذا كان الطول يزيد من جمال المرأة أم لا، حيث يرى البعض أن من أحد علامات الجمال المهمة للمرأة مقارنة بالمرأة القصيرة خاصة أن الطويلة عادة ما تتمتع بقوام ممشوق
فيما يرأطى آخرون أن الطول المتوسط هو الذي يعتبر علامة من علامات جمال النساء. مشيرين إلى أن المرأة ذات الطول المتوسط تتمتع غالبا بالقوام المتوازن والجسد الرشيق. بينما رأى البعض أن المرأة القصيرة تتمتع أيضا بعلامات أكثر أنوثة وتستطيع ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي الملفتة والتي تميز المرأة عادة.