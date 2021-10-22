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بالصور.. "الطول" هل يزين في جمال المرأة أم لا؟

منذ ساعة
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بالصور.. "الطول" هل يزين في جمال المرأة أم لا؟

أميرة خالد (صدى):
تتفاوت علامات الجمال للمرأة من بلد لآخر، ومن فئة لأخرى من الأشخاص، ولكن هُناك علامات مشتركة بين جميع الناس، منها طول أو قصر أو توسط القامة.

بحسب استطلاع رأي أجراه باحثون متخصون في الموضة والجمال إن من بعض العلامات التّي تسبب الحيرة طول القامة، فالبعض يعتبرها من علامات الجمال، والبعض الآخر لا يعتبرها كذلك.

وأشارت الدراسة التي أجراها الباحثون إلى أن الطول المتوسط هوَ الذي يُعتبر علامة من علامات جمال النساء حول العالم، فالمرأة ذات الطول المتوسّط تتمتع غالبا بالقوام المتوازن، والجسد الرشيق.

وأضاف الباحثون أنه لا يستطيع أي شخص اتخاذ الطول المتوسط العلامة كقاعدة ثابتة تدل على جمال المرأة وإنما تختلف وجهات النظر من شخص لآخر فهناك أشخاص يرون أنه كلما زاد طول المرأة كلما كانت أكثر جاذبية وجمالا.

وتثير الفتيات طوال القامة حالة التساؤلات بين الكثير عما إذا كان الطول يزيد من جمال المرأة أم لا، حيث يرى البعض أن من أحد علامات الجمال المهمة للمرأة مقارنة بالمرأة القصيرة خاصة أن الطويلة عادة ما تتمتع بقوام ممشوق

فيما يرأطى آخرون أن الطول المتوسط هو الذي يعتبر علامة من علامات جمال النساء. مشيرين إلى أن المرأة ذات الطول المتوسط تتمتع غالبا بالقوام المتوازن والجسد الرشيق. بينما رأى البعض أن المرأة القصيرة تتمتع أيضا بعلامات أكثر أنوثة وتستطيع ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي الملفتة والتي تميز المرأة عادة.

 

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14727
منذ ساعة
نعم،والبعض يطلقوا عليها مسمى شمحوطه، أو غرنوق، وعدة مسميات لا تحضرني.
الملل
الملل عدد التعليقات : 34
منذ ساعة
دعاره
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136789
منذ 52 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه .. استغفر الله العظيم ..

.. اظننا تطورنا باالإنحدااار مع طلعة الغاااط ..
4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7660
منذ 33 دقيقة
الجمال جمال الروح وليس الشكل فيما هنالك فتيات جميلات ظاهرياً ولكن جوهرياً فاسده لا يغركم جمال بنات هذا الوقت فهو فقط مظاهر خداعة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عبدالله
اسخلوا جلده ليش اين احنا عايشين ما فيه نظام
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه .. .. قالوا // برز الثعلب يوماً في ثياب الحكمااااء .. جاتك نيله متنيله بسته وستين نبله وطينه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويمكن السواق مكثر من بول الخنزير .......... يكرم القاريء المحترم .....
عبدالله
كأن الوقت وقت أذان حينما كان يرقص الله يشفيه مما به

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