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رجل أمام قاضي : زوجتي بتضربني بـ"شبشب"وبتجري ورائي بـ"السكين"

منذ ساعتين
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رجل أمام قاضي : زوجتي بتضربني بـ"شبشب"وبتجري ورائي بـ"السكين"

القاهرة (صدى):
قدم رجل مصري في إحدى جلسات محكمة الأسرة صور ومقطع فيديو يوثق إعتداء زوجته عليه بالحذاء، والجري وراءه بالسكين، وذلك خلال أحد المشاجرات التي وقعت بينهما.

وجاء ذلك خلال جلسة عقدت للنظر في دعوى نفقة رفعتها زوجته بعدما علمت أنه قام بتطليقها بشكل غيابي، حيث ذكرت الزوجة أن زوجها لم يعد ينفق عليها أو على طفليها.

وأكد الزوج خلال الجلسة أنه لجأ لهذا التصرف لكي يتخلص من سيطرة زوجته عليه، مدعيًا أن الأخير كانت متسلطة، وتقوم بسب أقاربه عندما كانوا يأتون لزيارته في منزله، مضيفا أن تسلطها زاد بعدما انجبت طفلهما الثاني، لذا قرر تطليقها ليتخلص منها.

 

 

طلاق
قضية
حذاء
سكين
محكمة الأسرة

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 14727
منذ ساعة
لقد جنيتي على نفسك وبيتك وأبنائك، بتسلطك وطولة لسانك..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136790
منذ 47 دقيقة
اجل تقول مرتك تضربك باالتعل وتجري وراك باالعصى والحجر .......!!؟


.. قالوا // اللي ماهو قد المسؤوليه ، ياكل تبـــ.......ويسكت... .
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 366
منذ 17 دقيقة
ليت عنوان الموضوع كان كلمة
ذكر امام القاضي: زوجتي تضربني ………
بدل كلمة رجل لان الرجل على اسمه رجل ما تضربه
أمرأة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عبدالله
اسخلوا جلده ليش اين احنا عايشين ما فيه نظام
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه .. .. قالوا // برز الثعلب يوماً في ثياب الحكمااااء .. جاتك نيله متنيله بسته وستين نبله وطينه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويمكن السواق مكثر من بول الخنزير .......... يكرم القاريء المحترم .....
عبدالله
كأن الوقت وقت أذان حينما كان يرقص الله يشفيه مما به

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