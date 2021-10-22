رجل أمام قاضي : زوجتي بتضربني بـ"شبشب"وبتجري ورائي بـ"السكين"

القاهرة (صدى):
قدم رجل مصري في إحدى جلسات محكمة الأسرة صور ومقطع فيديو يوثق إعتداء زوجته عليه بالحذاء، والجري وراءه بالسكين، وذلك خلال أحد المشاجرات التي وقعت بينهما.
وجاء ذلك خلال جلسة عقدت للنظر في دعوى نفقة رفعتها زوجته بعدما علمت أنه قام بتطليقها بشكل غيابي، حيث ذكرت الزوجة أن زوجها لم يعد ينفق عليها أو على طفليها.
وأكد الزوج خلال الجلسة أنه لجأ لهذا التصرف لكي يتخلص من سيطرة زوجته عليه، مدعيًا أن الأخير كانت متسلطة، وتقوم بسب أقاربه عندما كانوا يأتون لزيارته في منزله، مضيفا أن تسلطها زاد بعدما انجبت طفلهما الثاني، لذا قرر تطليقها ليتخلص منها.