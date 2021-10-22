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مفاجأة غير متوقعة بشأن وفاة وافد أفغاني في الأسياح

منذ ساعتين
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مفاجأة غير متوقعة بشأن وفاة وافد أفغاني في الأسياح

القصيم (صدى):
غيب الموت مقيم أفغاني يعمل في شركة بمحافظة الأسياح بعد تعرضه لحادث مروري، حيث تبين أنه حي يرزق بعد الاتصال بكفيله لإبلاغه بأنه فارق الحياة.

وتعود الواقعة عندما تلقى كفيل الوافد الذي يقطن في ساجر اتصالا هاتفيا يخبره بأن الوافد الأفغاني الذي يعمل بشركته توفى في حادث مروع بالأسياح، فتفاجأ وأبلغهم ن الوافد حي يرزق، وموجود إلى جواره لحظة الاتصال، بحسب الزميلة "الرياض".

وتبين أن الوافد المتوفي يحمل إقامة ورخصة قيادة مزورة، كما سبق ودخل المملكة قبل سنتين بتأشيرة عمرة.

وذكر كفيل الوافد الحقيقي، المقيم قي مدينة ساجر، أن مرور الأسياح تواصل معه يخبره بوفاة مكفوله وهو سائق نقل ثقيل يدعى محمد عالم، مبينا أن مكفوله المعني أمامه حي يرزق.

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حادث مروري
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ساجر
وافد أفغاني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136789
منذ 36 دقيقة
سبحان الله ..

.. صدق من قال // حبل الكذب قصير ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عبدالله
اسخلوا جلده ليش اين احنا عايشين ما فيه نظام
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه .. .. قالوا // برز الثعلب يوماً في ثياب الحكمااااء .. جاتك نيله متنيله بسته وستين نبله وطينه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويمكن السواق مكثر من بول الخنزير .......... يكرم القاريء المحترم .....
عبدالله
كأن الوقت وقت أذان حينما كان يرقص الله يشفيه مما به

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