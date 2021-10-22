أيتن عامر تكشف عن تفاصيل تعرض منزلها لهجوم من قبل بعض الأشخاص 

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية أيتن عامر، عن تعرض منزلها للهجوم من قبل مجموعة من الأشخاص الذين نشبت مشاجرة بينهم وبين شاب في الشارع الذي تقيم فيه.
وقالت أيتن عامر: "خناقة تحت البيت أهل الولد اللي كان بيتخانق طالعين يخبطوا على بيتى وفاكرين إنه اللي اتخانق مع ابنهم بيشتغل معايا ومخبياه وعايزيني أسلمه ليهم، ومكنش في حد في المدخل الوقت ده وطلعوا الدور عندي وخبط فظيع على الباب وعز للأسف مسافر أخدت الولاد وقفلت عليا باب الأوضة".
وتابعت: "ومن اللهوجة سبت تليفوناتى برة ملقتش غير الآيباد جنبي ومعرفتش أتصل بحد كتبت أي حد جنبي يجيلى لحد ما فكرت أطلع البلكونة أنده الناس يلحقوني... الحمد لله طلعوا وكله تمام اطمنوا، والناس فهّموهم إن مفيش حد أصلاً تبعى اتخانق واعتذروا ومشيوا المنطقة فيها رجالة".