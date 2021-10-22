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أيتن عامر تكشف عن تفاصيل تعرض منزلها لهجوم من قبل بعض الأشخاص 

منذ ساعة
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أيتن عامر تكشف عن تفاصيل تعرض منزلها لهجوم من قبل بعض الأشخاص 

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية أيتن عامر، عن تعرض منزلها للهجوم من قبل مجموعة من الأشخاص الذين نشبت مشاجرة بينهم وبين شاب في الشارع الذي تقيم فيه.

وقالت أيتن عامر: "خناقة تحت البيت أهل الولد اللي كان بيتخانق طالعين يخبطوا على بيتى وفاكرين إنه اللي اتخانق مع ابنهم بيشتغل معايا ومخبياه وعايزيني أسلمه ليهم، ومكنش في حد في المدخل الوقت ده وطلعوا الدور عندي وخبط فظيع على الباب وعز للأسف مسافر أخدت الولاد وقفلت عليا باب الأوضة".

وتابعت: "ومن اللهوجة سبت تليفوناتى برة ملقتش غير الآيباد جنبي ومعرفتش أتصل بحد كتبت أي حد جنبي يجيلى لحد ما فكرت أطلع البلكونة أنده الناس يلحقوني... الحمد لله طلعوا وكله تمام اطمنوا، والناس فهّموهم إن مفيش حد أصلاً تبعى اتخانق واعتذروا ومشيوا المنطقة فيها رجالة".

مشاجرة
هجوم
منزل
خناقة
أيتن عامر

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 361
منذ 8 دقائق
سلامات يا ولية
اهم شيء انك سلمتي

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أحدث التعليقات

رااايق
سمية الخشاب تكشف سر شعورها بالخجل على "الريد كاربت"** بعد الهز والوز ** هههههههههه قالت خجل قالت **** اديني ** بس خلاص ** ههههههههه
عبدالله
سلامات يا ولية اهم شيء انك سلمتي
عبدالله
بيض الله وجهه كلام عين العقل
رااايق
هههههههههههههههههه
سعودي
الحمار احسن منك

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