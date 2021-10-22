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بالصور.. تعرف على السعوديات الفائزات في بطولة كأس الاتحاد السعودي للسهام

منذ 30 دقيقة
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بالصور.. تعرف على السعوديات الفائزات في بطولة كأس الاتحاد السعودي للسهام

ماجد محمد (صدى):
حصدت الرامية "لارا مبارك الزنان" بالميدالية الذهبية لمنافسات مسافة 18م، ضمن بطولة كأس الاتحاد السعودي للسهام للسيدات لكافة الفئات.

وتفوقت "لارا" على الرامية صبا الرشيد التي جاءت في المركز الثاني، فيما احتلت أمونة هوساوي ثالثاً ونالت الميدالية البرونزية.

وأبرزت الصور تتويج أسماء بنت فيصل الشعبان مديرة البطولة الفائزات، صاحبات المراكز الثلاثة الأولى في الفئات الثلاث "18م – 30م – 70م".

وتوجت الرامية دلال المقيرن بالميدالية الذهبية في منافسات 30م، وذهبت الميدالية الفضية للرامية أمنية مليباري، وجاءت نيدا الينا في المركز الثالث، بحسب موقع "العربية".

الميدالية الذهبية
الميدالية الفضية
الرامية لارا مبارك الزنان
بطولة كأس الاتحاد السعودي للسهام
أسماء بنت فيصل

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 358
منذ 17 دقيقة
ممتاز
عقبى ما يتعلمن الرماية بالبازوكا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ..
حسين
المفروض يكتبون على العلم ١١٩ عشان تكمل
حسين
المفروض يكتبون على العلم ١١٩ عشان تكمل
عبدالله
هجيناك بالهجاء فلم تمت ان الكلاب لطويلة الأعمار
عبدالله
ممتاز عقبى ما يتعلمن الرماية بالبازوكا

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