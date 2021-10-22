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أبرز تفاصيل خطة المملكة لتوفير 50% من إنتاج الكهرباء بحلول 2030

منذ ساعتين
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أبرز تفاصيل خطة المملكة لتوفير 50% من إنتاج الكهرباء بحلول 2030

الرياض (صدى):
حددت المملكة عدد من الخطوات التي تهدف لتوفير 50% من إنتاج الكهرباء بحلول 2030، وذلك ضمن مبادرة "السعودية الخضراء" و"قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، اللتان أعلن عنهما الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء أواخر مارس الماضي.

وذكرت دراسة ضمن مبادرة السعودية الخضراء أن المملكة تستهدف من خلال توفير الكهرباء تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4%، من خلال استثمار 7 مليارات دولار سنوياً في الحلول التي تساهم بتخفيض نسبة انبعاث الكربون.

وتسعى المملكة إلى رفع نسبة تحويل النفايات على المرادم إلى 94% وتزويد المباني، وتنفيذ العديد من المشاريع في مجال التقنية الهيدروكربونية النظيفة، وذلك وفقا لـ"العربية".

كما تسعى أيضا إلى توسعة شبكة الخطوط الحديدية إلى 9,900 كم، بما سيساهم في التقليل من الازدحام المروري وانبعاثات الكربون الصادرة عن المركبات.

 

المملكة
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
الكهرباء
الخطوط الحديدية
الكربون

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136773
منذ ساعة
شي طيب ..

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أحدث التعليقات

رااايق
سمية الخشاب تكشف سر شعورها بالخجل على "الريد كاربت"** بعد الهز والوز ** هههههههههه قالت خجل قالت **** اديني ** بس خلاص ** ههههههههه
عبدالله
سلامات يا ولية اهم شيء انك سلمتي
عبدالله
بيض الله وجهه كلام عين العقل
رااايق
هههههههههههههههههه
سعودي
الحمار احسن منك

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