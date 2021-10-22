إلهام شاهين تهاجم الفيلم "المسيء" لمصر: "مليئًا بالقذارة"

القاهرة (صدى):
شنت الفنانة المصرية إلهام شاهين، هجوما حادا على الفيلم المصري "ريش" بعد إثارته الجدل خلال عرضه في اليوم الرابع من فعاليات الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي.
وأوضحت إلهام شاهين خلال لقائها مع برنامج et بالعربي، إنها شعرت أن الفيلم ليس له علاقة بالزمان والمكان الحالي، مضيفة: "مش ذوقي لأن السينما أذواق"، مبينة أنها ضد انسحاب بعض الفنانين خلال عرض الفيلم ووصف الفيلم بالمسيئ لمصر، مشيرة إلى أن الفيلم أصغر بكثير من الإساءة لسمعة مصر.
وأشارت:" الفيلم فوق مستوى إدراكي ولا يعتبر فانتزيا، ولم أقدر أن اتعاطف مع الأبطال واتعايش معهم لأنني أخذت الموضوع على محمل السخرية ولم استوعب كيف تحول رجل لفرخة".
وعلقت على الإخراج قائلة: "هناك مغالاة في الإخراج، وأكيد أقدر وجهة نظر المخرج، لكن كل كادر كان مليئًا بالقذارة وإذا كانت الست فقيرة فتقدر تجيب صابونة وسلك.. بدل القرف اللي شفناه ده".