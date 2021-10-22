حبس إعلامي رياضي أثار الكراهية أثناء تغطية مباراة الإمارات والعراق

نواف السالم (صدى):
أمرت النيابة العامة في الإمارات، اليوم الجمعة، بحبس إعلامي يعمل في قناة أبوظبي الرياضية متهم بإثارة خطاب الكراهية والإخلال بالآداب العامة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن النيابة العامة أمرت بحبس إعلامي وإخلاء سبيل آخرين بضمان، بعد إجراء التحقيق معهم، وذلك على خلفية اتهامهم بإثارة الفتنة والإخلال بالآداب العامة أثناء عملهم في تغطية مباراة المنتخبين الوطنيين الإماراتي والعراقي الأسبوع الماضي على قناة أبوظبي، في الفترة التجريبية قبل البث الحي.
وأوضحت الوكالة أن شركة أبوظبي للإعلام أنهت خدمات الإعلاميين الثلاثة كجزاء تأديبي لهم لمخالفتهم ميثاق الشرف الإعلامي وأخلاقيات مهنة الإعلام والواجبات الوظيفية للمهنة.