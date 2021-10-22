نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حبس إعلامي رياضي أثار الكراهية أثناء تغطية مباراة الإمارات والعراق

منذ 51 دقيقة
1402
1
حبس إعلامي رياضي أثار الكراهية أثناء تغطية مباراة الإمارات والعراق

نواف السالم (صدى):
أمرت النيابة العامة في الإمارات، اليوم الجمعة، بحبس إعلامي يعمل في قناة أبوظبي الرياضية متهم بإثارة خطاب الكراهية والإخلال بالآداب العامة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن النيابة العامة أمرت بحبس إعلامي وإخلاء سبيل آخرين بضمان، بعد إجراء التحقيق معهم، وذلك على خلفية اتهامهم بإثارة الفتنة والإخلال بالآداب العامة أثناء عملهم في تغطية مباراة المنتخبين الوطنيين الإماراتي والعراقي الأسبوع الماضي على قناة أبوظبي، في الفترة التجريبية قبل البث الحي.

وأوضحت الوكالة أن شركة أبوظبي للإعلام أنهت خدمات الإعلاميين الثلاثة كجزاء تأديبي لهم لمخالفتهم ميثاق الشرف الإعلامي وأخلاقيات مهنة الإعلام والواجبات الوظيفية للمهنة.

 

العراق
الإمارات
مباراة
إعلامي
النيابة
الكراهية
الآداب العامة
قناة أبو ظبي

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10394
منذ 36 دقيقة
احسنتم و عقبال اللي عندنا في مملكتنا الحبيبة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ..
حسين
المفروض يكتبون على العلم ١١٩ عشان تكمل
حسين
المفروض يكتبون على العلم ١١٩ عشان تكمل
عبدالله
هجيناك بالهجاء فلم تمت ان الكلاب لطويلة الأعمار
عبدالله
ممتاز عقبى ما يتعلمن الرماية بالبازوكا

أخر الأخبار

أيتن عامر تكشف عن تفاصيل تعرض منزلها لهجوم من قبل بعض الأشخاص 
أيتن عامر تكشف عن تفاصيل تعرض منزلها لهجوم من قبل بعض الأشخاص 
منذ دقيقة 11
المدعي العام اللبناني يقرر عدم ملاحقة مدير أمن الدولة في انفجار مرفأ بيروت
المدعي العام اللبناني يقرر عدم ملاحقة مدير أمن الدولة في انفجار مرفأ بيروت
منذ 5 دقائق 1062
غرامات تنتظر من يُمكن غير السعوديين من العمل بالمنصة الإلكترونية التشاركية
غرامات تنتظر من يُمكن غير السعوديين من العمل بالمنصة الإلكترونية التشاركية
منذ 5 دقائق 1077
إلهام شاهين تهاجم الفيلم "المسيء" لمصر: "مليئًا بالقذارة"
إلهام شاهين تهاجم الفيلم "المسيء" لمصر: "مليئًا بالقذارة"
منذ 6 دقائق 69
بالفيديو.. 31 نحالة سعودية تحترفن تربية النحل
بالفيديو.. 31 نحالة سعودية تحترفن تربية النحل
منذ 14 دقيقة 1084
لصوص يقتحمون منزل ديبالا خلال مباراة فريقه في دوري الأبطال
لصوص يقتحمون منزل ديبالا خلال مباراة فريقه في دوري الأبطال
منذ 18 دقيقة 1108
استشاري يكشف عن أدوية تتسبب في الإصابة بعمى الألوان "فيديو" 
استشاري يكشف عن أدوية تتسبب في الإصابة بعمى الألوان "فيديو" 
منذ 23 دقيقة 1106
بالصور.. تعرف على السعوديات الفائزات في بطولة كأس الاتحاد السعودي للسهام
بالصور.. تعرف على السعوديات الفائزات في بطولة كأس الاتحاد السعودي للسهام
منذ 30 دقيقة 1136
أبرز تفاصيل خطة المملكة لتوفير 50% من إنتاج الكهرباء بحلول 2030
أبرز تفاصيل خطة المملكة لتوفير 50% من إنتاج الكهرباء بحلول 2030
منذ 41 دقيقة 1395
حبس إعلامي رياضي أثار الكراهية أثناء تغطية مباراة الإمارات والعراق
حبس إعلامي رياضي أثار الكراهية أثناء تغطية مباراة الإمارات والعراق
منذ 51 دقيقة 1402