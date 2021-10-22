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فوائد قشر الموز للبشرة

منذ 54 دقيقة
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فوائد قشر الموز للبشرة

أميرة خالد (صدى):
يحتوي الموز على فوائد صحية عديدة و عناصر الغذائية هامة للجسم، كما أنه غني بمستويات مرتفعة بكلٍ من فيتامين ج والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، وهي عناصر هامة لصحة الجلد.

وقد شارك العديد من المشاهير في الآونة الأخيرة علاجات منزلية سهلة وخالية من المواد الكيميائية للبشرة.

وقد اقترح الممثل Bhagyashree استخدام قشر الموز ، الذي يحتوي على السيليكا التي تساعد في إنتاج الكولاجين وتحافظ على صحة بشرتك. كما أن لديها الفينولات التي لها خصائص مضادة للميكروبات.

ويساعد قشر الموز الغني بمضادات الأكسدة والألياف والعناصر الغذائية الأساسية على تفتيح البشرة وتقليل التجاعيد. حتى أنه يعمل كمرطب ويساعد في ترطيب البشرة. وجدت العديد من الدراسات أن قشر الموز له خصائص مضادة للالتهابات أيضًا، وفقًا لـ Healthline .

كما يمكن استخدامه لتخفيف الحكة في حالة الصدفية عن طريق وضع القشر على المنطقة المصابة.

البشرة
فوائد صحية
الصدفية
قشر الموز

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136773
منذ 50 دقيقة
ممتاز ، معلومات طيبه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ..
حسين
المفروض يكتبون على العلم ١١٩ عشان تكمل
حسين
المفروض يكتبون على العلم ١١٩ عشان تكمل
عبدالله
هجيناك بالهجاء فلم تمت ان الكلاب لطويلة الأعمار
عبدالله
ممتاز عقبى ما يتعلمن الرماية بالبازوكا

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