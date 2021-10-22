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مواطن يبيع صقراً التقطه في سماء طريف بـ 405 آلاف ريال

منذ ساعة
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مواطن يبيع صقراً التقطه في سماء طريف بـ 405 آلاف ريال

الرياض (صدى):
باع صائد صقور في مزاد في "نادي الصقور السعودي" طيرا التقطه في سماء طريف بمبلغ قياسي وهو 405 آلاف ريال.

وذكرت تقاريرأن "الطاروح" (الصقّار) وابنه الذي يدعى شادي قد قضيا يومين في الانتظار والترقب لاصطياد هذا الصقر ونجحا أخيراً في الظفر به باستخدام شباك الصيد، ليحطم رقماً قياسياً كأغلى صقر تم بيعه في مزاد، وفقًا لقناة " العربية ".

وأعرب الابن شادي، عن سعادته بالصفقة التي ستمكنه من تسديد نفقات زواجه قائلا: "اعتدتُ الذهاب إلى الطرح وصيد الصقور مع والدي منذ الصغر، في هواية ورثتها عن أجدادي، لكن هذه هي المرة الأولى التي نعرض فيها طرحنا في منصة مزاد نادي الصقور السعودي".

ويذكر أن الصقر الذي تم بيعه، يبلغ من الطول 15 إنشاً، وعرضه 15.50 إنش. وقد كانت المنافسة عليه مثيرة.

انطلق المزاد بمبلغ 100 ألف ريال، واستمرت المزايدة حتى ظفر به مالكه الجديد، بعد أن أوصل المزايدة إلى 405 آلاف ريال.

 

طريف
مزاد
صقر
نادي الصقور

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 358
منذ 23 دقيقة
الله يبارك له
لكن العنوان خاطيء
التقطته
والصحيح التقطه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شي طيب ..
حسين
المفروض يكتبون على العلم ١١٩ عشان تكمل
حسين
المفروض يكتبون على العلم ١١٩ عشان تكمل
عبدالله
هجيناك بالهجاء فلم تمت ان الكلاب لطويلة الأعمار
عبدالله
ممتاز عقبى ما يتعلمن الرماية بالبازوكا

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