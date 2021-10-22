الصحة تعلن تسجيل 51 إصابة جديدة و59 حالة شفاء

الرياض (صدى):
سجلت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، 51 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 548162 حالة.
وأوضح التقرير اليومي الذي تصدره الوزارة لتحديث مستجدات فيروس كورونا في المملكة أنه تم تسجيل 3 وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8774 حالة وفاة.
وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 537208 حالات، لافتة إلى أن هناك 77 حالة حرجة. مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 548162 حالة.