شاب سوري يقتل شقيقه ويمزق جثته في لبنان

بيروت (صدى):
تمكنت قوات الأمن الداخلي في لبنان، من القبض على مقيم سوري الجنسية، قتل شقيقه ومزق أطراف جثته ورماها في غرفة مهجورة.
وأوضحت المديرية العامة لقوات الأمن الداخلي في بيان أنها تلقت بلاغًا عن اختفاء المدعو (أ. أ. مواليد عام 1998، سوري الجنسية) وفقدان الاتصال به، ومن خلال الاستقصاءات اشتبه بشقيق المفقود ويدعى أ. أ. (مواليد عام 1987) وبعدها تمكنت إحدى الدوريات من توقيفه في مدينة عاليه، داخل غرفة استأجرها حديثا".
وبينت أن المتهم اعترف بقتل شقيقه إثر خلاف دار بينهما فأقدم على قتله، ومن ثم قطع أطراف جثته بواسطة منشار ووضعها في أكياس من النايلون ورماها داخل غرفة مهجورة قرب مكان إقامته.
وذكرت المديرية، أنه جرى العثور على الأطراف في الغرفة المهجورة، وبقية جسد المغدور حيث ارتكبت الجريمة، إضافة إلى ضبط أدوات الجريمة، وهي عبارة عن مِطرقة ومنشار، وقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف.