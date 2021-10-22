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قصة عبارة "الله يحفظك" التي تكتب على الطائرات ‎بالمملكة

منذ ساعة
12004
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قصة عبارة "الله يحفظك" التي تكتب على الطائرات ‎بالمملكة

علي القحطاني (صدى):
أوضحت دارة الملك عبدالعزيز قصة عبارة الله يحفظك المكتوبة على جميع الطائرات المدنية والعسكرية في المملكة، وما سبب كتابة تلك العبارة على الطائرات.

وقالت الدارة أن القصة تعود لعام 1419 هـ أثناء استلام آخر دفعة من طائرات (F15S) في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي، وكان في استقبال الطائرات الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وأضافت أن الملك عبدالله الذي كان حينها ولياً للعهد، طلب قلماً وكتب تلك العبارة على إحدى الطائرات، وعندما تولى الحكم اعتمدت عبارة الله يحفظك على جميع الطائرات المدنية والعسكرية.

دارة الملك عبدالعزيز
الطائرات السعودية
عبارة الله يحفظك
الطائرات المدنية والعسكرية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136767
منذ 38 دقيقة
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

عين الصقر
عارف مو عارف مره يجلدوه الهلال ومره يطبطب للاتي حقه صار اعلامي بذنبين
احمد
 تم القبض عليه وهو شخص واحد.....؟ مستحيل ...ثبتو الخبر عالشريط الآن لأقدم استشارات لا تقدر بثمن لجهات الاختصاص..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..
عبدالله
سبحان الله هذه ثاني مرة او ثالث مرة يحصل في شاطيء رأس تنورة اذكر اول واحد صار قبل 40 سنة يقريباً
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله كل خير يا رجال الجمارك ، وكل من ساعد في كشف ذالك ..

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