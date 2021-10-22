نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو والصور.. إحباط محاولة تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون مطحونة بمنفذ الحديثة

منذ ساعة
1847
3
بالفيديو والصور.. إحباط محاولة تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون مطحونة بمنفذ الحديثة

الرياض (صدى):
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المنفذ من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون تُعادل أكثر من 5.2 مليون حبة ضُبِطت "مطحونة" ومخبأة ضمن إرسالية وردت للمنفذ.

وقالت الهيئة أنه وردت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة إرسالية عبارة عن أكياس "بودرة كربونات" محمولة على إحدى الشاحنات، وبعد إجراء عملية الكشف والمعاينة على الشاحنة وحمولتها، عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مُخبأة ضمن الإرسالية، حيث جرى إخفاء الحبوب بعد طحنها ووضعها داخل الأكياس.

وأضافت الهيئة أن طريقة التهريب التي تم إحباطها تُعد من الطرق غير المسبوقة، إلا أنه وبفضل من الله تم كشف هذه المحاولة وإحباطها. كما أوضحت أنها عملت على إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبِل الكمية داخل المملكة، وبفضل من الله تم القبض عليه وهو شخص واحد.

المملكة
الجمارك
الكبتاجون
منفذ الحديثة

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 87
منذ ساعة
سوف تكون الصناعة محلية ..فقط استيراد الخام
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136767
منذ ساعة
جزاكم الله كل خير يا رجال الجمارك ، وكل من ساعد في كشف ذالك ..
احمد
احمد عدد التعليقات : 702
منذ 36 دقيقة
 تم القبض عليه وهو شخص واحد.....؟
مستحيل ...ثبتو الخبر عالشريط الآن لأقدم استشارات لا تقدر بثمن لجهات الاختصاص..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عين الصقر
عارف مو عارف مره يجلدوه الهلال ومره يطبطب للاتي حقه صار اعلامي بذنبين
احمد
 تم القبض عليه وهو شخص واحد.....؟ مستحيل ...ثبتو الخبر عالشريط الآن لأقدم استشارات لا تقدر بثمن لجهات الاختصاص..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..
عبدالله
سبحان الله هذه ثاني مرة او ثالث مرة يحصل في شاطيء رأس تنورة اذكر اول واحد صار قبل 40 سنة يقريباً
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله كل خير يا رجال الجمارك ، وكل من ساعد في كشف ذالك ..

أخر الأخبار

شركة حلول الأولى تعلن عن وظيفة شاغرة
شركة حلول الأولى تعلن عن وظيفة شاغرة
منذ 10 دقائق 1317
الكشف عن مواصفات وسعر هاتف جوجل Pixel 6
الكشف عن مواصفات وسعر هاتف جوجل Pixel 6
منذ 15 دقيقة 1352
مبيعات السيارات الهجينة تكتسح السوق الأوروبية
مبيعات السيارات الهجينة تكتسح السوق الأوروبية
منذ 20 دقيقة 1332
بعوض مخيف يهدد أنحاء إيطاليا
بعوض مخيف يهدد أنحاء إيطاليا
منذ 25 دقيقة 1346
بالفيديو.. ‏مختص: "السجائر الإلكترونية" رفعت عدد مصابي أمراض القلب بين الشباب
بالفيديو.. ‏مختص: "السجائر الإلكترونية" رفعت عدد مصابي أمراض القلب بين الشباب
منذ 45 دقيقة 1463
بالفيديو.. فيصل المزروع: هذه أكثر الأعضاء البشرية حاجة للتبرع بها في المملكة
بالفيديو.. فيصل المزروع: هذه أكثر الأعضاء البشرية حاجة للتبرع بها في المملكة
منذ 50 دقيقة 1583
بالفيديو.. الفنانة أحلام ترقص في حفل زفاف على أنغام أغنية لمحمد عبده
بالفيديو.. الفنانة أحلام ترقص في حفل زفاف على أنغام أغنية لمحمد عبده
منذ 55 دقيقة 606
بالفيديو.. مواطن يترك الهندسة ويدخل عالم الطبخ
بالفيديو.. مواطن يترك الهندسة ويدخل عالم الطبخ
منذ ساعة 1612
بالفيديو.. ردة فعل رئيسة وزراء عند وقوع زلزال خلال مؤتمرها الصحفي
بالفيديو.. ردة فعل رئيسة وزراء عند وقوع زلزال خلال مؤتمرها الصحفي
منذ ساعة 676
المنسق الأوروبي لمحادثات إيران يشيد بنتائج زيارته للرياض
المنسق الأوروبي لمحادثات إيران يشيد بنتائج زيارته للرياض
منذ ساعة 1514