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سمية الخشاب تكشف سر شعورها بالخجل على "الريد كاربت"

منذ 5 ساعات
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سمية الخشاب تكشف سر شعورها بالخجل على "الريد كاربت"

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن سر شعورها بالخجل في مهرجان الجونة السينمائي ، مؤكدة أن سعيدة بأجواء المهرجان.

وقالت سمية الخشاب: "أنا مبسوطة جداً بأجواء الدورة الخامسة، بحب الألوان المبهجة جداً في الفساتين, واللون الوردي هو لون موضة، وبحبه جداً، بس اتكسفت جداً لما دخلت على الريد كاربت وشوفت إعجاب كاميرات المصورين والصحافيين".

وكانت سمية قد أشعلت السجادة الحمراء في افتتاح "مهرجان الجونة السينمائي الدولي" في دورته الخامسة بعدما نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو بدت فيه وهي ترقص مرتديةً فستاناً شفّافاً، وقالت معلقةً على الفيديو الذي حصد أكثر من 8 آلاف إعجاب في أقل من 40 دقيقة على نشره: "الرقص على الريد كاربت حاجه تانية".

سمية الخشاب
الرقص
مهرجان الجونة
الريد كاربت

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10050
منذ 7 دقائق
سمية الخشاب تكشف سر شعورها بالخجل على "الريد كاربت"**

بعد الهز والوز ** هههههههههه

قالت خجل قالت **** اديني **
بس خلاص ** ههههههههه

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أحدث التعليقات

رااايق
سمية الخشاب تكشف سر شعورها بالخجل على "الريد كاربت"** بعد الهز والوز ** هههههههههه قالت خجل قالت **** اديني ** بس خلاص ** ههههههههه
عبدالله
سلامات يا ولية اهم شيء انك سلمتي
عبدالله
بيض الله وجهه كلام عين العقل
رااايق
هههههههههههههههههه
سعودي
الحمار احسن منك

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