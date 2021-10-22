سمية الخشاب تكشف سر شعورها بالخجل على "الريد كاربت"**

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن سر شعورها بالخجل في مهرجان الجونة السينمائي ، مؤكدة أن سعيدة بأجواء المهرجان.
وقالت سمية الخشاب: "أنا مبسوطة جداً بأجواء الدورة الخامسة، بحب الألوان المبهجة جداً في الفساتين, واللون الوردي هو لون موضة، وبحبه جداً، بس اتكسفت جداً لما دخلت على الريد كاربت وشوفت إعجاب كاميرات المصورين والصحافيين".
وكانت سمية قد أشعلت السجادة الحمراء في افتتاح "مهرجان الجونة السينمائي الدولي" في دورته الخامسة بعدما نشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو بدت فيه وهي ترقص مرتديةً فستاناً شفّافاً، وقالت معلقةً على الفيديو الذي حصد أكثر من 8 آلاف إعجاب في أقل من 40 دقيقة على نشره: "الرقص على الريد كاربت حاجه تانية".