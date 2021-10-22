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سواق ولا الحظ ماشي معاه
منذ 3 ساعات
1420
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التعليقات
القرني،،،،،،،&&@عاقرهم
عدد التعليقات : 18
منذ ساعتين
من جدك سواق
الا الحظ ماشي معاه
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136767
منذ ساعة
الا اهبل وجت من حيث ما حسب لها حساب ، وما اراد الله هلاكه ..
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أحدث التعليقات
عين الصقر
عارف مو عارف مره يجلدوه الهلال ومره يطبطب للاتي حقه صار اعلامي بذنبين
احمد
تم القبض عليه وهو شخص واحد.....؟ مستحيل ...ثبتو الخبر عالشريط الآن لأقدم استشارات لا تقدر بثمن لجهات الاختصاص..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..
عبدالله
سبحان الله هذه ثاني مرة او ثالث مرة يحصل في شاطيء رأس تنورة اذكر اول واحد صار قبل 40 سنة يقريباً
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله كل خير يا رجال الجمارك ، وكل من ساعد في كشف ذالك ..
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